В Польше задержали еще трех человек по делу бывшего главы "Укравтодора"

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало трех человек по делу бывшего министра транспорта и экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Как сообщили в прокуратуре Варшаве, задержанные фигурируют в расследовании коррупции, связанной с работой Новака в Украине, передает Польское радио.

Среди задержанных – бывший руководитель варшавской компании, акционером которой является Новак, вице-президент компании, предоставляющей услуги по инженерии, архитектуре и геоинформации, а также предприниматель, который руководит компанией, предоставляющая услуги по безопасности бизнеса.

Во второй половине дня задержанных доставят в окружной прокуратуры в Варшаве, где им предъявят обвинения в совершении коррупционных действий, связанных с преступной деятельностью Славомира Новака. Это произойдет после завершения текущих обысков.

Обвинения касаются периода, когда Славомир Новак был главой "Укравтодора" в Украине.

Как отмечается, на 7 января также назначены судебные мероприятия с участием Славомира Новака, которому могут выдвинуть очередные обвинения.

Как сообщалось, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine, а глава группы Эмре Караахметоглу дал показания по делу, отрицая свою вину.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

Польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.