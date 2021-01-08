Кабмин упростил тестирование на коронавирус при въезде с оккупированных территорий

Кабинет министров разрешил въезжающим из Крыма и оккупированных районов Донбасса проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, тогда как при пересечении государственной границы Украины необходимо пройти ПЦР-тестирование или направиться на самоизоляцию.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующая норма предусмотрена постановлением Кабинета министров №9 от 5 января, которым внесены изменения в решение об установлении карантинных ограничений.

"Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" … обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них", – сказано в постановлении.

Такие же пункты тестирования поручено организовать Херсонской облгосадминистрации вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" и АО "Укрзализныця" на контрольных пунктах въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Как сообщалось, Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.