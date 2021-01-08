Илон Маск впервые вышел на первое место в рейтинге самых богатых людей на планете, – Bloomberg

Илон Маск, совладелец компаний Tesla Inc. и SpaceX впервые занял первую строку в рейтинге самых богатых людей на планете.

Рост стоимости акций Tesla 7 января на 4,8% позволил Маску обогнать основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

На пике утром в четверг капитализация бизнесов Маска оценивалась в $188,5 млрд, что на $1,5 млрд больше, чем у Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года.

Однако к средине рабочего дня после коррекции на биржах в США основатель Amazon вернулся на первое место в рейтинге. Сейчас оценка состояния Безоса составляет $184 млрд, Маска – $181 млрд.

Как отмечает агентство, за последний год состояние Маска выросло более чем на $150 млрд, что, возможно, стало самым быстрым ростом в истории. Этому способствовало беспрецедентное ралли стоимости акций Tesla, которая выросла на 743% в прошлом году благодаря стабильной прибыли, включению в индекс S&P 500 и энтузиазму как Уолл-стрит, так и розничных инвесторов.

При этом Безос по-прежнему имел бы большое преимущество над Маском, если бы не его развод, в результате которого он уступил около четверти своей доли в Amazon своей бывшей жене Маккензи Скотт и благотворительным фондам.