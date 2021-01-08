Канада отказалась от предложенных Ираном компенсаций семьям погибших при крушении самолета МАУ

Канада не согласна с предложением Ирана выплатить родственникам жертв катастрофы рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) компенсацию в размере по $150 тыс.

Об этом заявил Ральфа Гудейл, специальный советник премьер-министра Джастина Трюдо по этой авиакатастрофе телеканалу CBC News, передает Укринформ.

"Предусмотрен процесс переговоров, который еще не начался. Поэтому пока рано конкретным цифрам появляться в общественной плоскости, поскольку ни одна из вовлеченных сторон еще не имела никакой возможности внести свои предложения", – сказал Гудейл.

По его убеждению, Иран не имеет права в одностороннем порядке принимать решения относительно компенсаций родственникам жертв.

По словам советника премьера Канады, окончательная сумма возмещения должна стать предметом переговоров между Ираном и пятью другими государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Гудейл добавил, что Канада может применить против Ирана санкции, если будет видеть в этом потребность, впрочем "главное – удостовериться в наличии всех фактов, чтобы действовать на основе точно установленной информации".

Как сообщалось, ранее иранское государственное информационное агентство IRNA распространило информацию, что правительство Ирана выплатит по $150 тыс. семьям каждой из 176 жертв авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), произошедшей в январе этого года в Тегеране.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Тегеран предлагал выплатить семьям погибших по $80 тыс., назвав эту сумму недостаточной. Зеленский пообещал давить на Иран, "чтобы выплаты были больше".

Переговоры между Украиной и Ираном по расследованию трагедии и компенсации за сбивание самолета продолжались с июля.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек.

Власти Исламской Республики лишь через несколько дней официально признали, что авиалайнер был сбит ракетой. Иранские военные заявляли, что трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки".