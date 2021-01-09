Норвежская Scatec Soilar ASA ввела в эксплуатацию СЭС на 32 МВт в Черкасской области

Норвежская компания Scatec Soilar ASA ввела в коммерческую эксплуатацию солнечную электростанцию в Каменке (Черкасская область), мощностью 32 МВт.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Лига.

Ежегодно СЭС будет производить 37 ГВт-ч электроэнергии, достаточной для обеспечения 11 000 домохозяйств, говорится в сообщении.

Стоимость проекта оценивалась в 35 млн евро. Строительство СЭС в Каменке финансировалось за счет средств Scatec Soilar, а также кредита от ЕБРР и голландского банка развития FMO.

Это третий проект в солнечной энергетике, реализованной Scatec Soilar в Украине.

В 2019 году компания запустила в эксплуатацию СЭС в Николаевской области (47 МВт), в 2020 году – в Киевской (54 МВт).

Еще три проекта, общей мощностью 203 МВт, находятся на разной стадии строительства.

Всего, Scatec управляет солнечными станциями в 14 странах, общей мощностью около 1,6 ГВт.