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Норвежская Scatec Soilar ASA ввела в эксплуатацию СЭС на 32 МВт в Черкасской области

Норвежская компания Scatec Soilar ASA ввела в коммерческую эксплуатацию солнечную электростанцию в Каменке (Черкасская область), мощностью 32 МВт.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Лига.

Ежегодно СЭС будет производить 37 ГВт-ч электроэнергии, достаточной для обеспечения 11 000 домохозяйств, говорится в сообщении.

Стоимость проекта оценивалась в 35 млн евро. Строительство СЭС в Каменке финансировалось за счет средств Scatec Soilar, а также кредита от ЕБРР и голландского банка развития FMO.

Это третий проект в солнечной энергетике, реализованной Scatec Soilar в Украине.

В 2019 году компания запустила в эксплуатацию СЭС в Николаевской области (47 МВт), в 2020 году – в Киевской (54 МВт).

Еще три проекта, общей мощностью 203 МВт, находятся на разной стадии строительства.

Всего, Scatec управляет солнечными станциями в 14 странах, общей мощностью около 1,6 ГВт.

Автор: 

альтернативна енергетика (702) Зелений тариф (333)


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Суки.
Это инвестиции не в экономику, а в нае...алово за счёт бюджетных дотаций!
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09.01.2021 13:43 Відповісти
Ура, еще одни мародеры будут нас иметь лет 10-15, это точно перемога.
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09.01.2021 15:37 Відповісти
Уяяя! Срочно нужно ещё поднять тарифы, бо государство не потянет выплаты по зеленке
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10.01.2021 11:07 Відповісти

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