К 2022 году Tesla планирует выпускать в Китае новый электромобиль за $25 тысяч

Компания Tesla может к 2022 году начать выпускать в Китае новый электромобиль, за $25 тыс. Это будет самое доступное авто в линейке.

Выпуск новой модели для китайского рынка ожидается в сентябре 2020 года. Его окончательную проверку планируют закончить в марте 2021 года.

Новинка создается на базе Tesla Model 3. Технические характеристики нового электромобиля компании Tesla пока не известны. Она будет относиться к компактным электромобилям. Но так как Tesla выпускает люксовые автомобили, то и новый компактный электрокар тоже будет люксовым.