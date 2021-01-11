Суд открыл дело о банкротстве компании с долгом 4 миллиарда перед "Приватбанком"

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ООО с иностранными инвестициями "Новофарм".

Ранее Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск "Приватбанка" к ООО "Новофарм" и компании Pointex Sale LLP о взыскании 4 млрд грн задолженности, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, 16.12.2016 (то есть за несколько дней до национализации) "Приватбанк" открыл кредитную линию для ООО "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставило в т.ч. евробонды "Приватбанка" номинальной стоимостью 80 млн долл, которые были выпущены банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в ходе национализации "Приватбанка").

16.08.2019 Хозсуд Днепропетровской области издал приказ о принудительном исполнении своего решения от 23.07.2019, которым был удовлетворен иск "Приватбанка" к ООО с "Новофарм" и взыскано с ответчика в пользу истца 288 млн грн задолженности по процентам по упомянутым выше кредитным договором от 16.12.2016. Кроме того, суд по требованию банка расторг указанный кредитный договор (сумма займа была 3,2 млрд грн под 10,5%).

По данным Генпрокуратуры УКраины, НБУ признал ООО "Новофарм" связанным с "Приватбанком" лицом. Как отмечалось, кредитный договор №DNHSLOK06944 от 16.12.2016 был заключен вопреки ограничениям в рамках реструктуризации задолженности ООО "Новофарм" по ранее заключенным кредитным договорам от 18.05.2012 и 24.02.2016.