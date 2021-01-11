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Продажи подержанных автомобилей в Украине превысили рынок новых авто в 4 раза

Продажи подержанных автомобилей в Украине превысили рынок новых авто в 4 раза

По данным ассоциации "Укравтопром", регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в 2020 году составили 353,4 тыс. ед., что в 4,1 раза больше реализации новых машин (85,5 тыс. ед.).

Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", в декабре на украинские номера перешли более 40 тыс. подержанных иномарок из-за рубежа, что на 31% больше, чем за тот же месяц 2019 года.

Большее количество регистраций импортного секонд-хенда фиксировалось лишь 22 месяца назад.

В декабре самой популярной маркой среди ввезенных подержанных авто стала Volkswagen с регистрацией 58,52 тыс. авто, второй результат у Ford (33,81 тыс.), на третьем месте Skoda (28,78 тыс.).

В то же время по итогам 2020 года по сравнению с регистрациями таких авто в 2019 году спрос на них сократился на 21,8%, однако, согласно приведенным ассоциацией данным, в 2019 году в январе-феврале отмечался всплеск регистраций (в частности в феврале-2019 в связи с окончанием срока льготной легализации "евроблях" было зарегистрировано почти 85 тыс. авто), и по итогам 2019 года регистрации подержанных иномарок выросли в 3,3 раза к 2018 году.

В свою очередь, в 2020 году подержанные иномарки в апреле совсем не регистрировались в условиях локдауна, но с мая этот рынок стал отвоевывать позиции, и ежемесячно отмечалось превышение прошлогодних регистраций.

Джерело:  Укравтопром
авто (4183) продаж (2096)


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І ви хочете зменшити кількість ДТП, випускаючи на дороги подержані ********?
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11.01.2021 16:16 Відповісти
А ты хотел новыми мерседесами ездить по этим ямам и ухабам?
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11.01.2021 17:17 Відповісти
Подержані ******** надійніші за нові лайноси чи жигулі, які зараз на ЗАЗ роблятЬ!
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11.01.2021 17:26 Відповісти
Так купи каждому новую и не скигли!
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11.01.2021 19:23 Відповісти
Надо завозить побольше авто ( новых и б.у) из за рубежа, одежды из Китая и Турции, продовольствия из ЕС. Только так наступит быстрый и полный коллапс всей промышленности Украины и мы все наконец будем торговать на рынках сэконхендом из РФ!
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11.01.2021 18:11 Відповісти

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