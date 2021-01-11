Экспедиторские компании подали коллективный иск для компенсации ущерба от монополии "Евротерминала" в Одесском порту

Экспедиторские компании впервые подали иск в суд на ООО "Евротерминал" с требованием возместить ущерб за злоупотребление монопольным положением на основании решения Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает "Лига Антитраста".

Экспедиторы требуют возместить в двойном размера вред, причиненный "Евротерминалом" из-за взимания денег с автомобилей за въезд в Одесский морпорт.

К подготовке иска и сопровождению дела в суде Одесской области присоединились платформа "Лига Антитраста" и юридическая фирма ADVANQ.

"Евротерминал" с 2016 года монопольно контролирует въезд в морпорт. Монополия была получена благодаря решению мэрии Одессы. Она установила запрещающие знаки проезда на отдельных улицах города, по которым можно было бы попасть к другому въезду в порт, который не контролируется "Евротерминалом".

"Евротерминал" собирал от 26 до 17 долларов с каждого автомобиля за проезд по его территории. Формально деньги собираются за обслуживание грузовых транспортных средств.

Однако эти услуги фактически не нужны водителям и навязываются им, например, для простого проезда в порт водителей заставляют оплачивать в том числе душ, комнату отдыха, услуги принтера. Поэтому деньги собираются за поднятие шлагбаума для проезда, поскольку у грузовиков практически нет другой возможности попасть в морской порт.

Антимонопольный комитет в 2017 году признал, что "Евротерминал" злоупотреблял монопольным положением в период с марта 2016 по ноябрь 2017 года, взимая плату за навязанные услуги, при отсутствии альтернативной бесплатной дороги в морской порт. Компания была оштрафована на 5 млн грн. Решение Комитета поддержал Верховный Суд.

Закон об экономической конкуренции говорит, что любые лица, пострадавшие от злоупотреблений монополистов, имеют право на возмещение вреда в двойном размере. Этим правом воспользовались пока три компании-экспедитора - ООО "Интер Транс Лоджистикс", ООО "С.М.Т.- ЛТД" и ООО "Юнимар Логистик". В декабре 2020 года они обратились с судебным иском.

Справка

2005 год - создано ООО "Евротерминал". Основным владельцем является кипрская компания Northington Holdings Ltd. Ее конечным бенефициаром указан Павел Лисицын, связанный с авторитетными бизнесменами Александром Жуковым и Александром Ангертом. Итальянская полиция сообщала, что Ангерт был членом международной преступной группировки, которым руководил бывший одессит Леонид Минин. По данным "Слидство.Инфо", охранником Минина ранее был нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов, которого тогда знали под именем Генадиаса Озопулоса.

В декабре 2006 года "Евротерминал" подписал договор о сотрудничестве с Одесским портом и стал инвестором проекта "Сухой порт" (накопительная площадка) в рамках развития морского порта.

2009 год - ООО "Евротерминал" установило плату за комплекс услуг в размере $26. С применением скидки плата составляла $17.

2016 год - исполком Одесского городского совета утвердил схему организации движения грузового транспорта в Одесский порт, и ограничил движение по улицам Черноморского казачества, Атамана Головатого, Церковной, Одария. С тех пор отсутствуют альтернативные пути в порт, кроме как через территорию "Евротерминала".

Февраль 2017 - АМКУ начал дело о нарушении конкурентного законодательства "Евротерминалом".

Декабрь 2017 - АМКУ принял решение №720-р о злоупотребление монопольным положением и оштрафовал "Евротерминал" на 5,37 млн грн. Также фирму обязали обеспечить возможность проезда грузовиков в государственный порт без оплаты услуг, которыми перевозчики не пользуются.

Декабрь 2018 года - постановление Верховного суда об отказе в удовлетворении жалобы ООО "Евротерминал". Поэтому остались в силе решение АМКУ и постановление Северного апелляционного суда от 08.11.2018 по этому делу.

Апрель 2019 года - АМКУ принял решение о нарушении Исполнительным комитетом Одесского городского совета конкурентного законодательства и обязал мэрию предусмотреть возможность заезда грузовиков в морпорта без оплаты услуг "Евротерминала".

Февраль 2020 года - распоряжение АМКУ о начале дела о невыполнении "Евротерминалом" пункта решения АМКУ по обеспечению возможности бесплатного проезда.

Ноябрь 2020 - АМКУ закрыл дело о выполнении его решения "Евротерминалом" в не в полном объеме. Комитет удовлетворился тем, что фирма снизила цену поднятия шлагбаума с $17 до $16,7 с каждого грузовика.