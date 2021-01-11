"Метинвест" инвестировал в комфорт персонала на "Азовстали" и "ММК им. Ильича"

Группа "Метинвест" инвестировала в ремонты помещений на "Азовстали" около 6 млн грн. Помещения для персонала отремонтированы с учетом санитарно-бытовых норм. Обновленные помещения были открыты после ремонта накануне новогодних праздников.

Об этом сообщает пресс-служба Группы "Метинвест".

Дополнительно для сотрудников была закуплена и установлена современная бытовая техника.

В администрации меткомбината сообщили, что продолжат инвестировать в ремонты и повышение комфорта для сотрудников и дальше.

"Мы продолжаем планомерно ремонтировать санитарно-бытовые помещения во всех подразделениях меткомбината. Помимо полной замены всех важных коммуникаций, устанавливаем новую технику и мебель. Комфортные условия не только поднимают настроение, но и способствуют продуктивной работе", – отметил генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.

В то же время на "ММК им. Ильича" выполнены работы по еще более тщательному обеспечению безопасности. Здесь ввели новые стандарты потолочного освещения.

Так, в сентябре прошлого года на "ММК имени Ильича" был завершен первый этап обновления потолочного освещения на аглофабрике. На промплощадках подразделения установили более 1400 единиц современных светодиодных светильников.

Расчетная экономия электроэнергии за счет реализации проекта составит более 4,5 млн кВт-ч в год.

Там не только установили современную осветительную систему, но и обновили кабельные системы и щитовые. Уровень освещенности промышленных площадок после проведения работ полностью соответствует санитарным нормам. К тому же современные светильники позволят экономить до 80% потребляемой электроэнергии, что составит более 1 млн кВт-ч в год.

Эта модернизация стала результатом сотрудничества "Метинвеста" и компании YАSNO Efficiency.

"Группой "Метинвест" и компанией YASNO Efficiency достигнуто соглашение о продлении меморандума о сотрудничестве еще на два года. Такое эффективное партнерство открывает новые возможности для дальнейшего повышения энергоэффективности оборудования и технологических процессов, дает больше комфортных и безопасных рабочих мест", – объяснил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" Тарас Шевченко.