Перевалка грузов в порту Мариуполя превысила 7 миллионов тонн за год

Мариупольский морской порт в 2020 году увеличил перевалку грузов на 8,4% по сравнению с 2019 годом – до 7,03 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины", наибольшую часть перевалки составили черные металлы – 4,75 млн тонн.

При этом перевалка экспортных грузов в Мариупольском порту выросла на 13,6% – до 5,98 млн тонн. В то же время перевалка импортных грузов упала на 47,2% – до 638,84 тыс. тонн. Перевалка каботажных грузов в порту за 2020 год составила 388,3 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов за 2020 год предприятие увеличило перевалку генеральных грузов на 31,2% – до 4,52 млн тонн, перевалку наливных грузов – на 15,1%, до 165,8 тыс. тонн, но сократило перевалку навалочных грузов на 19,2% – до 2,34 млн тонн.

Государственным стивидором ГП "МТП" в 2020 году переработало 6,22 млн тонн грузов (88,5% от общего объема). Перевалка других стивидоров (ООО "СРЗ" и ООО "Укртрансагро") на всех причалах составила — 805,71 тыс. тонн (11,5% от общего объема).

Напомним, объем перевалки грузов в Мариупольском морпорту в 2019 году увеличился на 10% по сравнению с 2018 годом – до 6,48 млн тонн.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до восьми метров. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.