Госгеокадастр потратил 98 миллионов на закупку фотоснимков территории Украины с самолета

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра 22 декабря по результатам тендера заказала ООО "Авиационный расчетный центр" цифровые ортофотопланы за 98,19 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до 25 декабря 2020 года, то есть всего за три дня фирма-победитель торгов должна была предоставить снимки с самолетов, а также созданные из этих снимков цифровые ортофотопланы масштаба 1:10000 территории Украины площадью 170 тыс. кв. км. Это Киев, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Киевская, Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Тернопольская и Закарпатская области.

Другие претенденты на этот подряд указывал, что за такой короткий срок невозможно снять с самолетов такую ​​большую территорию. Вместе с требованием об актуальности снимков на 2019-2020 годы это может свидетельствовать о покупке уже готовых снимков у компании, у которых они уже были.

Стоимость аэрофотоснимков составляет 460 грн за кв. км, а ортофотопланов – 115 грн за кв. км.

Аэрофотоснимки должны иметь четыре канала RGBI и геометрическое разрешение 0,3 м. Их сделают сканирующей аэрофотокамерой с шириной полосы захвата 8 КП и фокусным расстоянием объектива 70-350 мм или кадровой аэрофотокамерой с размером изображения не менее 80 Мп. Ортофотопланы должны иметь разрешение 0,3 м на пиксель или меньше.

ООО "Дефсы" пожаловалось в АМКУ, что в Украине есть только одна кадровая и одна сканирующая аэрофотокамера, которые соответствуют требованиям тендера. Однако админколегия решила, что жалобщик не доказал невозможность выполнения требований тендера, и не удовлетворила жалобу.

Сумма сделок лишь на 1% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 99,07 млн грн.

Столичная "АРЦ" через ООО "Алгоритм Авиа" принадлежит киевлянину Роману Челнокову. Он возглавляет Общественный союз "Украинское общество производителей геопространственных данных" ("Укргео"), учредителями которой являются та же "АРЦ", ООО "Научно-производственное предприятие "Престехсинтез" Анны Яковенко и ЧАО "Авиакомпания "Колумбус" той же "АРЦ".

Челноков является почетным консулом Экваториальной Гвинеи в Украине. "OCCRP" связали его с россиянином Владимиром Кокоревым, арестованным в 2015 году в Панаме по подозрению в хищении бюджета Экваториальной Гвинеи. Челноков связь с Кокоревым отрицал.

Единственным конкурентом "АРЦ" на торгах было столичное ООО "Бломинфо-Юкрейн", которым сейчас владеет директор Валентин Парахин, Елена Лысенко и столичное ООО "Земельные информационные системы" Евгения Серединина, Анатолия Изюка, Александры Лихогруд и Татьяны Палехи. Ранее соучредителем соперника была еще и "Blominfo A/S" (Дания).