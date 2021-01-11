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Новини Коронавірус і карантин
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Минздрав изменил список стран "красной зоны" второй раз за один день

Минздрав изменил список стран

Министерство здравоохранения в понедельник, 11 декабря, дважды обновило список стран с высоким уровнем распространением COVID-19, по прилету из которых требуется самоизоляция или обсервация.

Изначально в опубликованный утром "красный список" вошло 78 стран, но затем перечень был изменен и сейчас в него входит 55 государств, свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

В частности, Минздрав изменил показатель распространения COVID-19 в Украине: в первоначальной версии он был указан на уровне 106,8 заболевших на 100 тыс. населения за последние 14 дней, тогда как в обновленной версии он составил 244,19.

Благодаря этому, в "зеленую зону" в том числе переместились Объединенные Арабские Эмираты, Доминиканская Республика, Венгрия, Бахрейн, Иордания, Тунис.

Напомним, в зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику. При возвращении стран "красной зоны" в Украину нужно проходить карантин или сдавать тест.

Минздрав изменил список стран красной зоны второй раз за один день 01

Автор: 

карантин (2077) МОЗ (1445) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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