Импорт битума для строительства дорог вырос за год в 2 раза

По итогам 2020 года в Украину импортировано 860,2 тыс. тонн дорожного битума, что в два раза больше показателя 2019 года (427,8 тыс. тонн).

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Основным поставщиком в 2020 году выступила Беларусь, которая поставила в Украину 582,6 тыс. тонн битума, что на 77% больше позапрошлогоднего показателя (253,7 тыс. тонн).

Кроме того, почти в три раза – с 45,2 тыс. тонн в 2019 году до 134 тыс. тонн в 2020 году – нарастила поставки битумов в Украину Польша.

При этом в декабре 2020 года был возобновлен импорт битумов из России. В частности, с Новошахтинскиого НПЗ в адрес компаний "Санрайс Логистикс" и "СБМУ Подряд" было отправлено 250 тонн и 120 тонн ресурса битума. Это произошло после того, как правительство РФ 13 октября 2020 года сняло ограничение на поставки битумов в Украину, действующее с апреля 2019 года.

Отличительной особенностью прошлого года также стало начало поставок битума по морю. В частности, компания "Кантарел Украина" поставила морем 91 тыс. тонн битума, а "Альянс Энерго Трейд" – 36 тыс. тонн.

Наибольший объем морских поставок пришелся на Грецию – 35,6 тыс. тонн, из Азербайджана по морю было импортировано 32 тыс. тонн, из Турции – 31,1 тыс. тонн, из Италии – 19 тыс. тонн и из Испании – 10,3 тыс. тонн битумов.