Минобороны отдало одной фирме подряды на питание для военных на 3,7 миллиарда

Во время новогодних праздников Министерство обороны Украины определило победителей девяти тендеров по организации питания военнослужащих в 2021 году на общую сумму 4,33 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, семь тендеров на поставку продуктов в разных областях Украины общей стоимостью 3,7 млрд грн выиграло ООО "Вийськсервис-Волонтер".

Две закупки на сумму 631,33 млн грн выиграло ООО "Ресурс-Сервис КМ".

На каждый из тендеров подавались в среднем шесть-восемь претендентов, однако заказчику ни на одном не удалось сэкономить: цена контракта в семи тендерах уменьшилась всего на 1% от ожидаемой стоимости, две закупки "Вийськсервис-Волонтер" вообще выиграл по ожидаемой стоимости.

Победители на нынешних подрядах Минобороны не пересекались: "Вийськсервис-Волонтер" не участвовал в закупках, где победил "Ресурс-Сервис КМ", и – наоборот. Во время аукционов обе компании не уменьшали цену ни на копейку, когда их предложение оказывалась самым дорогим.

На всех тендерах были предложения компаний на 10% ниже победителей. Однако Министерство отсекло все дешевые варианты из-за несоответствия требованиям доходу от реализации продукции, который должен был быть не меньше 100% ожидаемой стоимости тендера.

Другие участники тендера пытались обжаловать это требование как дискриминационное. Например, ООО "Понтем.Уа" 25 листопада подало жалобу в АМКУ, отметив, что после "многочисленных требований" претендентов министерство сначала снизило размер финансовой состоятельности до 30% от ожидаемой стоимости закупки. Но потом, "непонятно по каким причинам и обстоятельствам" вернуло требования до 100% стоимости. Однако админколегия АМКУ жалобы на это требование Минобороны не удовлетворила.

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Формально победители тендеров Минобороны не связаны между собой структуры.

ООО "Вийськсервис-Волонтер" с уставным капиталом в 35 тыс. гривен основано в октябре 2016 году киевлянином Сергеем Ветром, которому сегодня принадлежит доля в 96%. Его младшим компаньоном выступает киевлянка Надежда Зинина, ей принадлежит 4%. Фирма вошла на тендеры Минобороны во времена Петра Порошенко три года назад и получила подряды на питание военных на 3,17 млрдгрн.

Фирма связана с группой компаний, чью связанность ранее установил АМКУ и оштрафовал вместе с другими заговорщиками на 869 млн грн за сговор на тендерах по питанию военнослужащих в 2016 году.

Эта группировка удерживала монополию на питание солдат еще со времен Виктора Януковича, и была связана с тогдашним министром обороны Михаилом Ежелем и Юрой Енакиевским. В разные годы эта группа была представлена ​​на тендерах Минобороны фирмами "Геус-Групп", "Ректан", "Военторг", "Продвсесвит", "Транс Логистик Центр" и "Время желаний".

ООО "Ресурс-Сервис КМ" с уставным капиталом в 30 тыс. грн основано в Киеве в феврале 2018 года жительницей оккупированного Донецка Лилией Сапожник.

Обе фирмы фигурируют в уголовном производстве по присвоению средств социальной программы по питанию в 2018-2020 годах для детей Волынской и Ривненской областей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Дело открыли в январе 2020 по материалам Службы безопасности Украины. По информации СБУ, фирмы имеют одного фактического владельца.

Победителей новогодних тендеров Минобороны также объединяют одинаковые цены, буквально до копейки, на основные продукты для военных частей, дислоцированных в противоположных регионах Украины. Например, цены на продукты из договора "Вийськсервис-Волонтер" для военных в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях абсолютно идентичны ценам "Ресурс-Сервис КМ" для военных в Донецкой и Луганской областях. При этом цены поставщиков Минобороны намного выше рыночных.