Формула "хаб минус" снизит стоимость газа для уязвимых потребителей на 44%, – Витренко
Министерство энергетики Украины предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб (цена на европейских газовых хабах) минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.
Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, сообщает Интерфакс-Украина.
"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн (за 1000 куб. м), то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – считает Витренко.
По его словам, подконтрольная НАК" Нафтогаз Украины" компания "Укргазвыдобування" будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус", цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.
"Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты", – добавил Витренко.
Он уточнил, что сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения. "Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет о как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на "Газпром" и др.", – описал ситуацию и.о. министра.
Витренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.
Кроме того Витренко умалчивает о повышении на 25% тарифов на использование тепловой энергии для населения, повышения на 25-28% тарифов на отопление и горячее водоснабжение, отмену льготного ценообразования на первые 100 квт. для тарифов на электроэнергию
"население - А ето кто ?" © Зеленски
Як фірташі, коломойські, ахметки, та ще з 10 олігархів замовляють, так зеля з привладними ім гроші за вибори і відбивають у тупого 73% илекторату!!!
Опалення, електрика, газ, ціни, тарифи.... зросли в рази, а заробітна плати на місті!!!
Тому за два тижні з Украіни на Захід виїхало 145. 000 робочого люду!
Одне втішає, за рік зеля шість відпусток зробив!!!! Пахарь - пісюніст відказник, чотириразовий!!!!
Олігархи керують!!!
минус стоимость транспортировки от NCG до западной границы Украины (!) Долбаный ты и. о. министра - Витренко! Какая нахрен транспортировка от NCG до западной границы Украины?! Её априори быть и не должно! И заикаться про неё не стоило, - это во - первых. Во - вторых: газ для населения собственной добычи - Украинский (!) , добытый АО "Укргаздобыча" и " Черноморнафтогаз". Какого хрена, при довольно низкой себестоимости добычи и транспортировки территорией Украины - цена для населения (немецкая биржа (! ))? Справедливая цена для населения - себестоимость Украинских государственных добывающих компаний + разумная прибыль (10-15 %) + разумная транспортировка НАМ (населению) 5-10%. Контролируй и развивай, собственную добычу газа в Украине, ДОЛБЕНЬ! И, как наш ОСВЕДОМИТЕЛЬ, радуй нас каждый квартал, что добыча растёт и развивается! А Ты - Витренко, плотно и продуктивно привлекаешь антимонопольный комитет, правоохранительные органы для борьбы с монополиями в энергетике, корупцией и информируешь общественность (т. е. НАС - простых Украинцев)...