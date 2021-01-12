БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Формула "хаб минус" снизит стоимость газа для уязвимых потребителей на 44%, – Витренко

Министерство энергетики Украины предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб (цена на европейских газовых хабах) минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, сообщает Интерфакс-Украина.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн (за 1000 куб. м), то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – считает Витренко.

По его словам, подконтрольная НАК" Нафтогаз Украины" компания "Укргазвыдобування" будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус", цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

"Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты", – добавил Витренко.

Он уточнил, что сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения. "Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет о как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на "Газпром" и др.", – описал ситуацию и.о. министра.

Витренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Тарифи на газ (725) Вітренко Юрій (264)
Выступающий с "предложением" ввести с 1 февраля" 2021 схемы "хаб-минус" для определения цены на газ откровенно лжет. Основная масса повышения цены газоснабжения для бытового потребителя связана не с ценой на газ, а с повышением именно тарифов для облгазов на доставку и транспортировку газа на 80% введенное с 01.01.2021 утвержденное 25 ноября 2020 года. Более того согласно постановления №3014-3057 от 24.12.2019.г. (введеного в действие с 01.01.2021 г.) будет взиматься не зависимо от использования или неиспользования газовой сети по факту ее наличия (!!).
Кроме того Витренко умалчивает о повышении на 25% тарифов на использование тепловой энергии для населения, повышения на 25-28% тарифов на отопление и горячее водоснабжение, отмену льготного ценообразования на первые 100 квт. для тарифов на электроэнергию
да у нас практически все население "уязвимое"
Чтобы Витренко и не врал, в маму пошёл.
Выступающий с "предложением" ввести с 1 февраля" 2021 схемы "хаб-минус" для определения цены на газ откровенно лжет. Основная масса повышения цены газоснабжения для бытового потребителя связана не с ценой на газ, а с повышением именно тарифов для облгазов на доставку и транспортировку газа на 80% введенное с 01.01.2021 утвержденное 25 ноября 2020 года. Более того согласно постановления №3014-3057 от 24.12.2019.г. (введеного в действие с 01.01.2021 г.) будет взиматься не зависимо от использования или неиспользования газовой сети по факту ее наличия (!!).
Кроме того Витренко умалчивает о повышении на 25% тарифов на использование тепловой энергии для населения, повышения на 25-28% тарифов на отопление и горячее водоснабжение, отмену льготного ценообразования на первые 100 квт. для тарифов на электроэнергию
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Чтобы Витренко и не врал, в маму пошёл.
да у нас практически все население "уязвимое"
Правила игры должны быть одинаковы для всех. мы уси презеденты!!! и це исты на. А то одни по полной программе за газ платют, а другие в лютый мороз с открытыми форточками сидят! Геноцид - так геноцид!!!!!
ну да все депутати уязвимие

"население - А ето кто ?" © Зеленски
легкоуязвимых у нас 73 %.
Таке буде до безмежності.
"Витренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке." - о каком рынке он говорит? Какую цену Фирташ, Коломойский и Ахметов поставят такая и будет. Альтернативные предложения до лета успеют рассмотреть?
А кто в нашей стране неуязвимые? Витренко, Зеленский и иже с ними. А остальным как выживать? Опять делите народ на правильных и не очень!
Формула "хаб минус" снизит стоимость газа для уязвимых потребителей на 44%, – Витренко - Цензор.НЕТ 8342
Неуязвимые покроют цену для уязвимых. Вот опять себе разом зробылы, презеденты блин)))) прямо мортал комбат какойта
Оце ми іх зробили по повній всю Украіну!
Як фірташі, коломойські, ахметки, та ще з 10 олігархів замовляють, так зеля з привладними ім гроші за вибори і відбивають у тупого 73% илекторату!!!
Опалення, електрика, газ, ціни, тарифи.... зросли в рази, а заробітна плати на місті!!!
Тому за два тижні з Украіни на Захід виїхало 145. 000 робочого люду!
Одне втішає, за рік зеля шість відпусток зробив!!!! Пахарь - пісюніст відказник, чотириразовий!!!!
Олігархи керують!!!
Які ви дурні, зебіли! Отримавши від попередньої влади менш-більш налажену енергетику, ви за неповних два роки ухитрились все розвалити, розікрасти і створити величезні проблеми людям. Про те, що створили проблеми і собі, говорити не буду. Ви настільки тупі, що не зрозуміли ще цього...
Одним словом кв95
ротердам + хаб - или + - лишь бы об.....бать народ и отобрать деньги.
Це пропозиція повернутися до того, що було: на газ було декілька цін, на чому гарно гріли руки. Чому уязвімим не давати субсидії як повинно бути по закону?
А что это за формула акая избирательная, что действует только для нуждающихся?)) Врать так врать! До конца.
ЭЭЭЭЭ, я тоже уязвимый потребитель, если чо!!!
Геноцид .
что они там в правительстве и у пердизента жрут и пьют? или просто обкуриваются? они же все до единого не то что неадекватные - они на все тело дебильные, их вообще нельзя было допускать к руководству... поэтому ПРИЗЫВАЮ НАРОД УКРАИНЫ ОБРАТИТЬСЯ К КОНСТИТУЦИИ И ПОТРЕБОВАТЬ БЕСПЛАТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ... а всех этих рукойводящих ****** не просто уволить, а уволить показательно, с публичной поркой...
К вышесказанному : https://www.ukr.net/news/details/jekonomika/82809233.html. Так и есть (!) Что же нам этот МУДАК - Витренко предлагает?! Цена продажи населению "хаб минус" + 2,5% надбавка поставщика. Немецкий (!) "хаб минус" Т. е. среднеарифметическая биржевая цена в Германии (?!) для населения (!)
минус стоимость транспортировки от NCG до западной границы Украины (!) Долбаный ты и. о. министра - Витренко! Какая нахрен транспортировка от NCG до западной границы Украины?! Её априори быть и не должно! И заикаться про неё не стоило, - это во - первых. Во - вторых: газ для населения собственной добычи - Украинский (!) , добытый АО "Укргаздобыча" и " Черноморнафтогаз". Какого хрена, при довольно низкой себестоимости добычи и транспортировки территорией Украины - цена для населения (немецкая биржа (! ))? Справедливая цена для населения - себестоимость Украинских государственных добывающих компаний + разумная прибыль (10-15 %) + разумная транспортировка НАМ (населению) 5-10%. Контролируй и развивай, собственную добычу газа в Украине, ДОЛБЕНЬ! И, как наш ОСВЕДОМИТЕЛЬ, радуй нас каждый квартал, что добыча растёт и развивается! А Ты - Витренко, плотно и продуктивно привлекаешь антимонопольный комитет, правоохранительные органы для борьбы с монополиями в энергетике, корупцией и информируешь общественность (т. е. НАС - простых Украинцев)...
