Нацбанк не видит угроз для "Идея Банка" из-за проблем его владельцев в Польше

Финансовое состояние "Идея Банка" является удовлетворительным, а объем операций финучреждения со связанными лицами, в том числе с польским Idea Bank S.A. и материнской компанией Getin Holding S.A. крайне малы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

"Идея Банк" является самостоятельным юрлицом, которое действует согласно законодательству Украины. Объемы операций со связанными лицами, включая польскую финансовую группу Getin Holding, незначительны и составляют 0,06% регулятивного капитала банка", – сообщили в НБУ.

В Нацбанке уточнили, что по состоянию на 4 января 2021 года финансовое состояние "Идея Банка" является удовлетворительным, банк выполняет все обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

В НБУ отметил, что "Идея Банк" придерживается экономических нормативов, установленных Национальным банком Украины, в частности, по состоянию на 4 января коэффициент покрытия ликвидности (LCRвв) банка составил 447,31%, коэффициент покрытия ликвидности за иностранной валютой (LCRив) – 377,08%, при нормативных значениях не менее 100%.

"Данные показатели свидетельствуют о том, что высоколиквидные активы АО "Идея Банк" значительно превышают чистый ожидаемый отток денежных средств в течение 30 дней", – пояснили у пресс-службе регулятора.

В то же время в НБУ добавили, что внимательно следят за финсостоянием банка, осуществляют мониторинг деловой репутации и финансового состояния владельцев существенного участия в банке и, в случае необходимости, будет принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, в начале января власти Польши провели принудительную реструктуризацию принадлежащего Getin Holding польского банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Bank Pekao S.A.

Напомним, в июне 2020 года инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании, основным владельцем которой является бизнесмен Лешек Чарнецкий.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (8,06 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 74 действующих банков.