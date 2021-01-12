Траты на ремонт дорог из Фонда борьбы COVID-19 превысили расходы на медицину на 6 миллиардов

По состоянию на 31 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 63,7 млрд грн (89%) средств общего фонда госбюджета из предусмотренных 72 млрд грн.

Кроме того, из выделенных решениями Кабмина 6,4 млрд грн средств специального фонда государственного бюджета потрачено 2,8 млрд грн или 44%, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При этом на сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн или 87% из 22,4 млрд грн средств, выделенных по общему фонду государственного бюджета.

В то же время на меры стимулирование экономики из Фонда использовано 26,4 млрд грн из 27 млрд грн по общему фонду бюджета, или 98%. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения потрачено 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд грн.

Кроме того, на социальную защиту населения из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 12,8 млрд грн (73,5%) из 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.

На обеспечение правопорядка использовано 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета).

Кроме того, за счет средств спецфонда госбюджета использовано 2,8 млрд грн (55,5%) из выделенных 5 млрд грн на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае локдауна в январе 2021 года. Также почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.

В Минфине отмечают, что использования средств специального фонда государственного бюджета продлится в 2021 году.