БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
4 087 25

Траты на ремонт дорог из Фонда борьбы COVID-19 превысили расходы на медицину на 6 миллиардов

Траты на ремонт дорог из Фонда борьбы COVID-19 превысили расходы на медицину на 6 миллиардов

По состоянию на 31 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 63,7 млрд грн (89%) средств общего фонда госбюджета из предусмотренных 72 млрд грн.

Кроме того, из выделенных решениями Кабмина 6,4 млрд грн средств специального фонда государственного бюджета потрачено 2,8 млрд грн или 44%, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При этом на сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн или 87% из 22,4 млрд грн средств, выделенных по общему фонду государственного бюджета.

В то же время на меры стимулирование экономики из Фонда использовано 26,4 млрд грн из 27 млрд грн по общему фонду бюджета, или 98%. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения потрачено 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд грн.

Кроме того, на социальную защиту населения из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 12,8 млрд грн (73,5%) из 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.

На обеспечение правопорядка использовано 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета).

Кроме того, за счет средств спецфонда госбюджета использовано 2,8 млрд грн (55,5%) из выделенных 5 млрд грн на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае локдауна в январе 2021 года. Также почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.

В Минфине отмечают, что использования средств специального фонда государственного бюджета продлится в 2021 году.

Автор: 

дороги (1607) карантин (2077) МОЗ (1455) Мінфін (2994) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А на вакцину денег уже нет. Зебобики, прививайтесь асфальтом.
показати весь коментар
12.01.2021 17:10 Відповісти
+3
Ты в курсе, что стоимость ремонта 1 км дороги вырос ровно в два раза. При том, что ни один компонет для ремонта не подорожал ни на одну копейку?
показати весь коментар
12.01.2021 21:30 Відповісти
+2
Я читал, что по этой методичке сцут в очи зебилам.
Но нам, нормальным, думающим людям это читать смешно)
АК забрать деньги из фонда для Ковид в период пандемии это вообще маразм
показати весь коментар
13.01.2021 00:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на сколько траты на воровство из фонда превышают траты на строительство и ремонт? И получается, что затраты на воровство превышают затраты на ремонт, которые в свою очередь превышают затраты на медицину. Но при этом фонд называется "фондом борьбы с короновирусом".
показати весь коментар
12.01.2021 17:09 Відповісти
А на вакцину денег уже нет. Зебобики, прививайтесь асфальтом.
показати весь коментар
12.01.2021 17:10 Відповісти
Йовбик,на прививку на конях поедиш?
показати весь коментар
12.01.2021 22:37 Відповісти
Не строят дороги - уроды, строят - гондоны, а оставили бы ковидный фонд в целостности, назвали бы его "Фонд Коррупции", "Фонд Розтягай" или что-то в этом роде. Зрада, откуда не посмотри
показати весь коментар
12.01.2021 18:05 Відповісти
Если бы из фонда Министерства Обороны на ремонт дорог в Западной и Центральной Украине взяли бы 10 млрд. грн, что ты сказал бы?
показати весь коментар
12.01.2021 21:27 Відповісти
Ты в курсе, что стоимость ремонта 1 км дороги вырос ровно в два раза. При том, что ни один компонет для ремонта не подорожал ни на одну копейку?
показати весь коментар
12.01.2021 21:30 Відповісти
А ты в курсе что качество ремонта дорог очень сильно выросло?Обочины,ливнёвки,стоки,отводящие каналы,освещение мостов развязок,разметка супер,есть такие участки что Германия отдыхает.И ещё по етому поводу есть подробная статья где всё
5 интересных фактов о ремонте дорог в 2020 году
В 2020 году в Украине было отремонтировано рекордное количество километров дорог. В рамках программы "Большая стройка" работа велась по всей стране.

При этом Укравтодор отошел от принципа ремонта отдельных коротких участков одной и той же дороги, а обновлял сразу целые маршруты, пишет интернет-издание "Деловая столица".

1. Рекорд за время независимости. По состоянию на начало декабря "Укравтодор" отремонтировал и построил 3900 км дорог государственного значения. План до конца года - обновить 4200 км. Еще в 2000 км за год обновили областные государственные администрации.

В независимой Украине это наибольшее количество отремонтированных за год километров дорог. Для сравнения: в 2015 г. построили и отремонтировали 331 км дорог, в 2019-м - 847 км.

Только за один год "Укравтодор" смог обновить 10% от всей сети государственных дорог.

2. Ремонт одного километра стал дешевле, чем в предыдущие годы. Экономия составила 4,5 млн на каждом километре.

Это можно увидеть, сравнивая ремонты на одной дороге, но на разных участках в разные годы. Наиболее иллюстративный пример - дорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. Это один из основных объектов 2018 и 2019 гг., который обновляется и в текущем году. По подсчетам "Укравтодора", падение цены на этой трассе колеблется от 6,5 до более чем 10 млн грн на одном километре.

3. Обновление маршрутов, а не отдельных участков. В 2020 г. больше не действует принцип, когда дороги длиной в 100 км делились на отрезки по 5 км и ремонтировались несколько лет, в результате чего на одной и той же трассе хорошие участки сменялись ямами и «кратерами». В "Укравтодоре" говорят, что с начала года действует маршрутный принцип, когда сделанные дороги составляют маршруты, и каждая них делается в рамках года полностью.

4. Ремонты дорог проходили по всей стране. Исторически сложилось так, что отремонтированные дороги получали только отдельные регионы, которые считались приоритетными для власти. Власти утверждают, что такой практики больше нет.

5. Обновление инфраструктуры поддерживает большинство украинцев. Как показали результаты социологического исследования КМИС, абсолютное большинство украинцев - 89,8% - поддерживают государственные инвестиции в развитие инфраструктуры (строительство/ремонт дорог, мостов, транспортных развязок, детсадов, школ, больниц, поликлиник, спортплощадок, стадионов).

На вопрос о приоритетных объектах для реконструкции и строительства в своем населенном пункте 49,2% украинцы указали именно дороги.
показати весь коментар
12.01.2021 22:51 Відповісти
Я читал, что по этой методичке сцут в очи зебилам.
Но нам, нормальным, думающим людям это читать смешно)
АК забрать деньги из фонда для Ковид в период пандемии это вообще маразм
показати весь коментар
13.01.2021 00:21 Відповісти
"Слуги" навіть не приховують що збираються "заробити" на вакцині 75 мільярдів. Лохів дрюкають двічі - коли збирають податки на медицину і потім коли змушують купувати втридорога медикаменти за свої. Ну ви ж голосували за жидів, а значить саме за "гешефт". І не перживайте за своє життя - "лох не мамонт - не вимре", а те що "скоротиться" то і фуй з ним - гої не люди а населення.
показати весь коментар
12.01.2021 20:06 Відповісти
Это тебе скабеева сказала,или соловьиный помёт,а может ты и есть скабеева,такую хренотень только сливные бачки могут нести,пздц просто
показати весь коментар
12.01.2021 22:56 Відповісти
Сцдячи по мові написаного, то скабєєва якраз ти...
показати весь коментар
13.01.2021 13:49 Відповісти
Дороги побеждают коронавирус, в фонде точно
показати весь коментар
12.01.2021 21:31 Відповісти
Дороги нужны. То же зерно на экспорт не самолетами же вывозить.
показати весь коментар
12.01.2021 21:53 Відповісти
до 80% перевозок зерна идет через железную дорогу
показати весь коментар
13.01.2021 01:52 Відповісти
Это для примера. АВИСМА скажем титановую трубу возила машинами.
показати весь коментар
13.01.2021 02:20 Відповісти
Некоторые комментаторы хуже сливных бачков
показати весь коментар
12.01.2021 22:32 Відповісти
согласен, денег на вакцину нет, а они заливают в глаза про "а вы посмотрите какие зато дороги"
показати весь коментар
13.01.2021 01:53 Відповісти
Бо на ліках стільки не накрадеш, як на асфальті. Думаю, десь половина точно осіла в кишенях зе-команди.
показати весь коментар
13.01.2021 02:30 Відповісти
ну припізденту хоцця буть ************ автошляхів
показати весь коментар
13.01.2021 08:40 Відповісти
Коронавірус пройде,а дороги залишаться.
показати весь коментар
13.01.2021 08:46 Відповісти
ой не звизди, то что закатали поверху пойдет волнами за 2-3 года, если что построили то тоже надо будет периодически перекладывать - деньги в трубу чтоб два туриста смогли приехать в музей космонавтики в житомир...
показати весь коментар
13.01.2021 09:45 Відповісти
Біля Луцька хорошу дорогу зробили. Не один рік прослужить.
показати весь коментар
13.01.2021 10:10 Відповісти
Як це можна визначити на око?))))
Поки що дійсно хороша довговічна дорога в Україні виявилася одна - Київ-Чоп, яку при Ющі будували...
показати весь коментар
13.01.2021 13:52 Відповісти
А що заважало взяти на дороги кошти не з ковідного фонду, а з дорожнього фонду, який працює з 2018 року і куди йдуть кошти з усіх акцизів на пальне і податків при купівлі машин???
показати весь коментар
13.01.2021 13:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 