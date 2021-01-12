Траты на ремонт дорог из Фонда борьбы COVID-19 превысили расходы на медицину на 6 миллиардов
По состоянию на 31 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 63,7 млрд грн (89%) средств общего фонда госбюджета из предусмотренных 72 млрд грн.
Кроме того, из выделенных решениями Кабмина 6,4 млрд грн средств специального фонда государственного бюджета потрачено 2,8 млрд грн или 44%, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
При этом на сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн или 87% из 22,4 млрд грн средств, выделенных по общему фонду государственного бюджета.
В то же время на меры стимулирование экономики из Фонда использовано 26,4 млрд грн из 27 млрд грн по общему фонду бюджета, или 98%. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения потрачено 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд грн.
Кроме того, на социальную защиту населения из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 12,8 млрд грн (73,5%) из 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.
На обеспечение правопорядка использовано 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета).
Кроме того, за счет средств спецфонда госбюджета использовано 2,8 млрд грн (55,5%) из выделенных 5 млрд грн на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае локдауна в январе 2021 года. Также почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.
В Минфине отмечают, что использования средств специального фонда государственного бюджета продлится в 2021 году.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
5 интересных фактов о ремонте дорог в 2020 году
В 2020 году в Украине было отремонтировано рекордное количество километров дорог. В рамках программы "Большая стройка" работа велась по всей стране.
При этом Укравтодор отошел от принципа ремонта отдельных коротких участков одной и той же дороги, а обновлял сразу целые маршруты, пишет интернет-издание "Деловая столица".
1. Рекорд за время независимости. По состоянию на начало декабря "Укравтодор" отремонтировал и построил 3900 км дорог государственного значения. План до конца года - обновить 4200 км. Еще в 2000 км за год обновили областные государственные администрации.
В независимой Украине это наибольшее количество отремонтированных за год километров дорог. Для сравнения: в 2015 г. построили и отремонтировали 331 км дорог, в 2019-м - 847 км.
Только за один год "Укравтодор" смог обновить 10% от всей сети государственных дорог.
2. Ремонт одного километра стал дешевле, чем в предыдущие годы. Экономия составила 4,5 млн на каждом километре.
Это можно увидеть, сравнивая ремонты на одной дороге, но на разных участках в разные годы. Наиболее иллюстративный пример - дорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. Это один из основных объектов 2018 и 2019 гг., который обновляется и в текущем году. По подсчетам "Укравтодора", падение цены на этой трассе колеблется от 6,5 до более чем 10 млн грн на одном километре.
3. Обновление маршрутов, а не отдельных участков. В 2020 г. больше не действует принцип, когда дороги длиной в 100 км делились на отрезки по 5 км и ремонтировались несколько лет, в результате чего на одной и той же трассе хорошие участки сменялись ямами и «кратерами». В "Укравтодоре" говорят, что с начала года действует маршрутный принцип, когда сделанные дороги составляют маршруты, и каждая них делается в рамках года полностью.
4. Ремонты дорог проходили по всей стране. Исторически сложилось так, что отремонтированные дороги получали только отдельные регионы, которые считались приоритетными для власти. Власти утверждают, что такой практики больше нет.
5. Обновление инфраструктуры поддерживает большинство украинцев. Как показали результаты социологического исследования КМИС, абсолютное большинство украинцев - 89,8% - поддерживают государственные инвестиции в развитие инфраструктуры (строительство/ремонт дорог, мостов, транспортных развязок, детсадов, школ, больниц, поликлиник, спортплощадок, стадионов).
На вопрос о приоритетных объектах для реконструкции и строительства в своем населенном пункте 49,2% украинцы указали именно дороги.
Но нам, нормальным, думающим людям это читать смешно)
АК забрать деньги из фонда для Ковид в период пандемии это вообще маразм
Поки що дійсно хороша довговічна дорога в Україні виявилася одна - Київ-Чоп, яку при Ющі будували...