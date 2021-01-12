Цены на импортный газ в декабре подскочили еще на 11%, – Минэкономики

Импорт природного газа на территорию Украины в декабре 2020 года осуществлялся по средней цене $202,47 (5 702,84 грн) за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 11% выше цены ноября 2020 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $182,51 (5 161,51 грн).

Как сообщалось, по данным Минэкономики, импорт газа в ноябре 2020 года осуществлялся по средней цене $182,51 (5 161,51 грн) за тысячу кубометров, что на 6,6% выше цены октября 2020 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $171,24 (4 858,37 грн).

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно отмечали, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.