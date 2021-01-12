Поставщик китайской вакцины в Украину объявил о начале продаж для частных компаний

Группа компаний "Лекхим" с 15 января начнет прием заявок от частных предприятий Украины, которые заинтересованы в проведении вакцинации своих сотрудников препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

Как сообщает пресс-служба компании, поставка вакцины в Украину запланирована на апрель-май 2021 года.

В целом компания "Лекхим" заключила соглашение о поставке в первом полугодии 2021 года 5 млн доз вакцины против COVID-19 производства Sinovac.

При этом "Лекхим" в рамках выполнения контракта с Министерством здравоохранения о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech обещает поставить в Украину первые 700 тыс. доз в марте.

Как сообщалось, китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила 78%, хотя заявленная производителем эффективность должна была составить 78%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

После этого 6 января Максим Степанов заявил о намерении забрать у государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" функцию закупок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, обвинив государственное предприятие в "неэффективности".