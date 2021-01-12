Реконструкция здания суда в Кропивницком за два года подорожала в 2 раза

Территориальное управление Государственной судебной администрации в Кировоградской области 15 декабря по результатам тендера заказало ООО "Архитектурно-реставрационное бюро" строительные работы на 220,63 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В марте 2019 года эта же фирма выиграла тендер на реконструкцию здания в Кропивницкому по ул. Волкова, 2 (ул. Героев Украины, 6/13) под Дом правосудия с подземным переходом и пристройками за 129,9 млн грн. Работы должны были выполнить до конца 2020 года. Однако в августе прошлого года договор разорвали по соглашению сторон, выплатив по нему 38,49 млн грн.

Согласно новому соглашению на 220,63 млн грн, до лета 2022 года нужно реконструировать здание и трансформаторную подстанцию, а также построить гараж, котельную, кабельную линию и обустроить внешние сети.

Таким образом, общая сумма выплаченных по старому соглашению средств и стоимость нового договора составила 259,12 млн, что вдвое больше первоначальной стоимости.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 223,28 млн грн.

Сейчас одесское "Архитектурно-реставрационное бюро" (ранее "Конэкс") принадлежит одесситке Лилии Поляковой. Однако, по данным системы "YouControl", по крайней мере до 2015 года его соучредителем был Игорь Поляков. Еще ранее фирмой владел Константин Стягайло.

Директором является Алексей Юрьевич Рязанов. Лицо с такими ФИО ранее руководило одесским ОК "ЖСК "Альпийский-2" тогда еще Сергея Ефтения и Марины и Максима Карнаух.

Ранее Максим Карнаух владел ООО "А.Р.Б." во главе с нынешним владельцем этой компании Артемом Барским, которое в 2012-2018 годах взяло подрядов в Одесской области на 43,25 млн грн.

Победитель нынешних торгов с 2019 года выиграл четыре тендера на 351,37 млн грн исключительно у судов.

Единственным его конкурентом было ООО "Стикон", основными владельцами которого являются одессит Леонид Крючков, Андрей Крючков и Жанна Крючкова.