Выручка от экспорта черных металлов упала за год на $1,1 миллиарда, – Таможенная служба

Металлургические предприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7,69 млрд.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В целом на черные металлы за 2020 год пришлось 15,63% общего объема поступлений от экспорта товаров против 17,45% за 2019 год.

При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1,04 млрд.

В частности, в декабре поступления от экспорта черных металлов составили $714,5 млн, тогда как импорт такой продукции составил $87,32 млн.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. В декабре их поставлено на $84,92 млн.

В то же время импорт металлоизделий за год снизился на 20% – до $879,69 млн. В декабре их ввезено на $82,83 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8,74 млрд. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год.

В то же время Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1,25 млрд.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% – до $1,04 млрд. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% – до $1,1 млрд.

Напомним, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.