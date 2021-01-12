БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Импорт сельхозпродукции вырос в 2020 году на 13%, – УКАБ. ИНФОГРАФИКА

Доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта в 2020 году составила 45%, или $22,2 млрд.

Об этом говорится в сообщении "Украинского клуба аграрного бизнеса" в Facebook. 

Вместе с тем, импорт указанной продукции достиг уровня $6,5 млрд, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил $15,7 млрд.

В общей структуре экспорта больше всего выросли поставки продукции категории жиры и масла – на 22%, до $5,8 млрд.

Поставки готовой продукции увеличились на 4% – до $3,4 млрд.

Поставки продукции животноводства сократились на 7% и составили $1,2 млрд.

Экспорт продукции растениеводства уменьшился на 8% и составил $11,9 млрд.

В товарной структуре импорта произошло наращивание закупок по всем категориям с/х продукции:

  • продукции категории животноводства импортировали на общую сумму в $1,3 млрд (+17%),
  • продукции растениеводства – почти на $2 млрд (+11%),
  • жиров и масла – на $280 млн (+11%),
  • готовой продукции импортировали почти на $3 млрд (+13%).

Джерело:  Facebook
імпорт (2439) сільське господарство (543) експорт (3988)
