Импорт сельхозпродукции вырос в 2020 году на 13%, – УКАБ. ИНФОГРАФИКА
Доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта в 2020 году составила 45%, или $22,2 млрд.
Об этом говорится в сообщении "Украинского клуба аграрного бизнеса" в Facebook.
Вместе с тем, импорт указанной продукции достиг уровня $6,5 млрд, что на 13% больше, чем в прошлом году.
Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил $15,7 млрд.
В общей структуре экспорта больше всего выросли поставки продукции категории жиры и масла – на 22%, до $5,8 млрд.
Поставки готовой продукции увеличились на 4% – до $3,4 млрд.
Поставки продукции животноводства сократились на 7% и составили $1,2 млрд.
Экспорт продукции растениеводства уменьшился на 8% и составил $11,9 млрд.
В товарной структуре импорта произошло наращивание закупок по всем категориям с/х продукции:
- продукции категории животноводства импортировали на общую сумму в $1,3 млрд (+17%),
- продукции растениеводства – почти на $2 млрд (+11%),
- жиров и масла – на $280 млн (+11%),
- готовой продукции импортировали почти на $3 млрд (+13%).
