Власти Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете с серверами в Украине

Правоохранительные органы Германии закрыли, вероятно, крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете (теневом секторе интернета) под названием DarkMarket и отключили ее серверы.

Как сообщила генеральная прокуратура в Кобленце, в рамках спецоперации в Украине и Молдове конфискованы более 20 серверов, которые использовались для организации торговли незаконными товарами, передает Deutsche Welle.

Кроме того, предполагаемый оператор торговой площадки – 34-летний австралиец задержан вблизи немецко-датской границы.

Отмечается, что немецкие следователи в рамках расследования дела сотрудничали с коллегами из США, Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдовы. Координацией их действий занимался Европол.

По данным немецкой прокуратуры, площадка DarkMarket занималась незаконной наркотиками, а также фальшивыми деньгами, украденными данными кредитных карт, анонимными сим-картами или компьютерными вирусами. Ее услугами пользовались около полумиллиона человек, через DarkMarket было заключено не менее 320 тысяч торговых сделок.

Продавцы и покупатели использовали, по всей видимости, криптовалюты Monero и Bitcoin, в пересчете общая сумма сделок превышает 140 миллионов евро.

Следствие вышло на DarkMarket, изучая дело "Кибербункера"– подпольного центра обслуживания нелегальных сайтов в бывшем военном бункере на западе ФРГ. Суд над восемью подозреваемыми начался в октябре 2020 года в Трире.