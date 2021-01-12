"Нафтогаз" отчитался о росте уплаты налогов благодаря погашению долгов "Укрнафты" имени Коломойского

По оперативным данным за январь-декабрь 2020 года, поступления в государственный и местные бюджеты от Группы "Нафтогаз" составили около 141,5 млрд грн, что на 20,1 млрд грн больше, чем по итогам 2019 года.

"В эту сумму входит часть дивидендов по результатам 2019 года – 39,6 млрд грн, а также – налоги и платежи по результатам урегулирования налогового долга ПАО "Укрнафта", – уточнили в пресс-службе "Нафтогаза".

Как сообщалось, в декабре завершилась реализации схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн.

При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

Схема погашения налоговых долгов "Укрнафты" была утверждена специальными законами, которые подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.