Активы Фирташа на $1,4 миллиарда оказались в залоге у российского фонда, – СМИ (обновлено)

Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая газ на сумму почти 100 млрд руб ($1,36 млрд), находятся в залоге у российского некоммерческого Фонда промышленных активов.

Как сообщает РБК, российская некоммерческая организация "Фонд промышленных активов" держит в залоге активы Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ, следует из последней доступной отчетности фонда за 2019 год.

Фонд промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа. Они включают акции кипрских компаний Alandero Investments (владеет 100% Морского специализированного порта Ника-Тера на Черном море), Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited, Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA Limited, Spodola Ventures, украинских предприятий "Северодонецкое объединение "Азот", "Украгро НПК", ПАО "Азот", "Ровноазот", "Стирол", швейцарской NF Trading AG (трейдер минеральных удобрений), эстонской Nitrofert AS.

Преимущественно эти активы, заложенные в Фонде промышленных активов, относятся к бизнесу Ostchem по производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений. Комбинат "Стирол" расположен на территории оккупированного Донбасса.

Помимо акций компаний, в залоге у Фонда промышленных активов числится газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem. Его расчетная стоимость составляет почти 98 млрд руб., говорится в отчетности фонда. До начала 2014 года химические комбинаты Фирташа ежемесячно импортировали газ из России, однако к 2015 году у Ostchem практически не осталось собственного газа в хранилищах.

В свою очередь в Group DF, консолидирующей активы Фирташа, не опровергли эту инфромацию, но и не подтвердили ее.

"Группа не комментирует коммерческие условия по кредитованию наших бизнесов", – сообщили в пресс-службе Group DF в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Фонд промышленных активов был учрежден российской госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе на Донбассе. Кредит на 548 млрд руб. ($7,43 млрд) для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму.

Переданные в фонд активы (права требования к заемщикам) никогда не раскрывались, однако СМИ в 2017 году писали, что речь идет, в частности, о долгах акционеров холдинга "Индустриальный союз Донбасса".

В Фонде промышленных активов, помимо "Индустриального союза Донбасса", заложены акции кузбасского производителя угля "Сибуглемет" и чешского завода Vitkovice steel.