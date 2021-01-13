Активы Фирташа на $1,4 миллиарда оказались в залоге у российского фонда, – СМИ (обновлено)
Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая газ на сумму почти 100 млрд руб ($1,36 млрд), находятся в залоге у российского некоммерческого Фонда промышленных активов.
Как сообщает РБК, российская некоммерческая организация "Фонд промышленных активов" держит в залоге активы Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ, следует из последней доступной отчетности фонда за 2019 год.
Фонд промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа. Они включают акции кипрских компаний Alandero Investments (владеет 100% Морского специализированного порта Ника-Тера на Черном море), Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited, Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA Limited, Spodola Ventures, украинских предприятий "Северодонецкое объединение "Азот", "Украгро НПК", ПАО "Азот", "Ровноазот", "Стирол", швейцарской NF Trading AG (трейдер минеральных удобрений), эстонской Nitrofert AS.
Преимущественно эти активы, заложенные в Фонде промышленных активов, относятся к бизнесу Ostchem по производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений. Комбинат "Стирол" расположен на территории оккупированного Донбасса.
Помимо акций компаний, в залоге у Фонда промышленных активов числится газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem. Его расчетная стоимость составляет почти 98 млрд руб., говорится в отчетности фонда. До начала 2014 года химические комбинаты Фирташа ежемесячно импортировали газ из России, однако к 2015 году у Ostchem практически не осталось собственного газа в хранилищах.
В свою очередь в Group DF, консолидирующей активы Фирташа, не опровергли эту инфромацию, но и не подтвердили ее.
"Группа не комментирует коммерческие условия по кредитованию наших бизнесов", – сообщили в пресс-службе Group DF в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Фонд промышленных активов был учрежден российской госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе на Донбассе. Кредит на 548 млрд руб. ($7,43 млрд) для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму.
Переданные в фонд активы (права требования к заемщикам) никогда не раскрывались, однако СМИ в 2017 году писали, что речь идет, в частности, о долгах акционеров холдинга "Индустриальный союз Донбасса".
В Фонде промышленных активов, помимо "Индустриального союза Донбасса", заложены акции кузбасского производителя угля "Сибуглемет" и чешского завода Vitkovice steel.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в поганому житті українців винуваті піндоси....
Запам'ятай це і голосуй за клоунів або ворогів
И еще один вопрос,все инвесторы за которыми стоят влиятельные страны, как США и Россия ни кому не прощают долги,только повышают %,загоняя Украину в кабалу, а потом диктуют условия еще кабальней, так почему украинская власть, которую избрал народ не подымает вопрос, что тот же Фирташ вывел с Надра банка 1,8 миллрд. $, и Украина за его заплатила , своему же населению, и не потребует с его долг национализацией тех же облгазов тем более, что куплены они были незаконно минуя владельца-народа, народ не давал согласия на продажу предприятий, которые приносят прибыль, валютную выручку и являются сырьевыми, хотите инвестировать? пожалуста в высокие технологии - с
реализацией каа миримум 50% пролукции за рубеж, тогда это инвестиции, а не грабежь.
- коли це припортовий вже Фірташ приватизував ?
- "продавая по монопольным ценам продукцию предприятий, которые могли быть государственными". А держава це не монополія ??? А що це тоді ? Нові віяння в економічних науках ? Це найгірша форма монополії. Мало досвіду СРСР, Півд.Кореї, Венесуели і т.д. ? Відсотків 50-70 корупційної складової в Державі це "діяльність" держпідприємств.
- "трудовые коллективы сами назначали и увольныли бы упраляещего". Дайош колгоспи ? Я встиг попрацювати на Державному підприємстві, де призначали директора з обкому ЦК КПСС. Потім і наш "трудовой коллєктів" призначав директора - років з 5-7 була така "передова" практика. Працював і найманим працівником на приватному підприємстві. Тепер сам підприємець. Так от шановний юначе - казочки про "назначєніє і увольнєніє управляющєго трудовим коллєктівом" розкажи свому діду. Колгосп є колгосп - єфективність близька до 0.
- "пока мы-народ ходили на Майданы". А з якими цілями ти ходив на Майдан ? Встановити монополію державних підприємств ? Відновити колгоспи ? Зупинити приватизацію ? "Нєдопустіть пріватізацію народного дастаянія - украінскава чєрнозьома !" ? Ні ??? Аааа... Мабуть задля євроінтеграції (бодай асоціації з євросоюзом) і зняти Януковича. Так ти є добився свого ! Є і асоціація і Яника немає ! Що ж тобі ще потрібно ?
А можливо ти сам не розумієш що тобі потрібно ? Ти (Сергей Неловкий=середньостатистичний українець) вже давно добиваєшся того що хочеш. Хочеш "геть Масола і геть КПУ" (революція на граніті) - тримай країну без Масола і КПУ. Хочеш "Україну без Кучми" - тримай Україну без Кучми. Хочеш "геть Януковича і Ющенко, Ющенко, Ющенко" - тримай Ющенка і "геть Януковича". Хочеш асоціацію з ЄС "геть Януковича ще раз" - на тобі асоціацію і "геть Януковича ще раз". Не хочеш Петю хочеш Вову - на тобі Вову без Петі. Вже не хочеш Вову ? Та не буде, не буде тобі Вови - не переживай - як скажеш на виборах так і буде (ти вже і виборів добився навіть більш-менш чесних - от диво !!! - на відміну від більшості пострадянських країн).. Хочеш "рукі прочь од єдіного податка" - на тобі "руки геть від податку". Ти перекрив 3 дні тому 2 нещасні дороги задля знижки ціни на газ (які мізерні правда цілі - ай яй яй як не соромно!) - ну на 3-й день вже зашевелились зі зниженням на 30%.... Так що ж тобі ще потрібно, хороняка ? Соромно признатись самому собі що не вистачає розуму для управління Державою? Так ти ж хотів демократії ! А ти хіба не знав що демократія - це не лише "шо хочу те й роблю" а й вміння приймати відповідальні і головне правильні рішення ? Ну так вчись ! Вчи ази економіки раз хочеш демократично управляти Державою ! Ааааа... Ти напевно хочеш вибрати "чесних президентів і депутатів" - ну таких що б "не крали і про народ думали" (ну що б самому не думати а вони б за тебе думали і приймали гарні рішення) ? Моя тобі порада - вибери на цій пости Діда Мороза, його Снігуроньку, Іллю Муромця, Алладіна з лампою - це все ж таки більш реальні персоналії на відміну від казкових "чесних депутатів".
Але проблема в тому - що ти хочеш "чесного" директора на одеському припортовому, "чесного" податківця, який тобі принесе додому зібрані з припортовго податки і скаже "на тобі Сергійко ! Користуйся !". І проблема не в твоєму пості, проблема в тому що така біліберда, як твій пост, вже набрала 4 лайки. Ну що є - маєте що маєте... Чекайте, чекайте своїх "чесних директорів і чесних депутатів"...
А так-же проповедкик свободы и демократии утверждает и тут хоть с кавычками хоть без кавычек, зависит от места сидения, что государсво это не социальная общность предназначенная для взаимопомощи населения ,а сборщик налогов для вашего же блага, просто поверьте, как на выборах, потому, что избранники не воруют, а занимаются на демократических основах "либертарианством",а значит не могут быть поколебимы ,а вот если не дай бог попадется среди избранников недовольнй свободой и просвещением , то он точно ворует , а значит майно государства как источник преступлерия надо конфисковать, себе и это ключевое слово,тоесть приватизировать, таким образом позаботится о народе, что бы не было в Украине Севернрй Кореи, потому как население не грамотнре и все равно не сможет воспользоваться активами себе во благо,а именно- "колхозы"ликвидировать, а это порты, Земли включая леса, природные ископаемые, стратегические монополии, которые присутствую на мировом рынке и как говорятся кушать не просят, а сами кормят, но ничего возьмем кредиты под залог и еще больше приватизирует, а тогда уже песец подступит незаметно. Все активы построено и отвоевано до нас,надо отдать в частную собственность, только совсем маленький нюанс не населению и трудовым коллективам, а прийдет "инвестор" и сделает вам счастье, Вам -народу, опять не хорошее слово пробивает-населению, не надо не о очем думать, о вас позаботятся и ответственность лежит на демократически и законно избранной коллективной демократии,только дайте ключи от квартиры где деньги лежат, а за одно и документы на кватиру, мы тут вам евроремонт сделает за небольшую причитающуся плату и все,только после такой услуги народ остается без жилья и средств существования,ну это не важно главное, что бы была "свобода", а не колхоз, коммунизм или фашизм .А кто недоволен ремонтом в том числе на дорогах, это его проблемы,что не качественные или за высокие цены или вообще, что деньги взяты с бюджета (фонда коронрвируса), а не с дорожного фонда или за счет экономики, тобиш улучшения инвест климата , в том числе через фондовый рынок на бирже, там же можно проводить и депозитно-кредитрные операции, но кто то же должен это узаконить, что бы пошли инвестици в экономику с наименьшими рисками или по прежнему нести деньги в Надра-банк Фирташу и другим "образованным", но на депутатов,прокуроров надеятся не стоит себе дороже будет. Так же элитные "либертарианцы" утверждают, что население должно платить за Зе э/э по 4,5 грн.за Кт так как это рынок , а не "колхоз" где хотят все за 3 копейки,хочешь э/э плати , забывая сказать, что цены регулируются не спросом и предложением, а "назначаются" демократически избранной властью,а разницу в цене от назначеной цены погашается с бюджета,какая уж тут демократия чистое хищение "образованными", главное, что бы был не "колхоз" и не популизм, а заработок талантливых и образованных, потому на рынок ни кого не допускают потому цена устанрвиленна высокаядля своих и фиксированная все это происходит по всем отраслям,то-есть монополия и ее надо возглавить или приватизировать еще лучше, и что это не колхоз?Колхоз еще какой только хорошо быть в нем председателем. Ну так корыто для "избранных", которые на самом деле разрушают государство только из нутри, ну это естественно-они же не идиоты государство строить. А те кто не доволен политикой (держава бідна,просто денег на кислород не хватает),и что делать?,Ваше дело брать лопату побольше и кидать податьше и не скиглити и не раскачивать лодку.
Только уважаемый Julius в это лапшу про Северную Корею и про инвесторов и счастье уже никто не верит,что то новенькое надо придумать,так, что дерзайте может пройдет
тому їхній вождь і кричить, що ми не країна, бо по факту нами керує він