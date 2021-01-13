Одесский припортовый завод вновь продлил договор с нынешним поставщиком газа

АО "Одесский припортовый завод" продлило контракт на давальческую переработку сырья с ООО "Агро Газ Трейдинг" еще на 4 месяца.

Об этом сообщил и.о. председателя правления - директора ОПЗ Николай Парсентьев, сообщает пресс-служба предпрития.

"В конце декабря 2020 руководство ОПЗ продлило контракт с действующим давальцем на поставку природного газа сроком на 4 последующие месяца", – сообщил глава предприятия.

Он отметил, что поставщик газа повысил плату за переработку, однако не уточнил, насколько.

Как сообщалось, еще в начале декабря 2020 года Николай Перентьев . https://censor.net/n3234256 для ОПЗ проведение конкурса по отбору поставщика давальческого сырья

ООО "Агро Газ Трейдинг" поставляет газ для переработки на ОПЗ с августа 2019 года, с тех пор контракт с компанией неоднократно продлевался. При этом два конкурса по отбору нового поставщика газа для ОПЗ в 2020 году не состоялись.

Напомним, Кабинет министров 11 ноября 2020 года согласовал назначение исполняющим обязанности главы правления - директора АО "Одесский припортовый завод" Николая Парсентьева.

Из открытых источников известно, что Парсентьев в 2005 году работал заместителем "Лисичанскнефтеоргсинтез", эксплуатировавшего Лисичанский НПЗ. В это время главой Луганской ОГА был нынешний секретарь СНБО Алексей Данилов.

С сентября 2010 года по сентябрь 2015 года Парсентьев был главой ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" – совместного предприятия НАК "Нафтогаз Украины" и российского"Газпромом". До этого был коммерческим директором "Укртрансгаза".

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.