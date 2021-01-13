Печерский суд отказывается передавать материалы дела о рекордной взятке в ВАКС, – САП

Печерский районный суд города Киева не передал апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда материалы судебного производства, в котором судья Печерского суда обязала Офис генерального прокурора забрать у НАБУ и САП дело о рекордной взятке на $5 млн руководству этих органов.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает "Слово и дело".

Как сообщалось, 24 декабря следственная судья Печерского суда Татьяна Ильева удовлетворила жалобу адвоката бывшего менеджера Burisma Group Андрея Кичи, которого подозревают в причастности к передаче этих средств, и обязала Офис генпрокурора забрать это дело у НАБУ и САП, передав расследование другому органу.

САП подала жалобу на такое решение в апелляционную палату ВАКС и она открыла производство. Поэтому материалы должны поступить в суд для рассмотрения жалобы по существу, но Печерский суд этого не сделал.

Параллельно Офис генпрокурора пытался обжаловать это же постановление в Киевском апелляционном суде, однако 30 декабря судья этого суда отказалась открывать производство по жалобе. Сейчас Офис генпрокурора подал кассационную жалобу в Верховный суд.

В Печерском суде отмечали, что материалы этого дела были переданы представителям Офиса генпрокурора и Киевскому апелляционному суду, при этом прокурорам САП, которые и расследовали дело, суд передать материалы решения отказался.

Напомним, 17 августа 2020 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов, собственника Burisma Group Николая Злочевского. 11 августа Злочевский был объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Перед этим 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.