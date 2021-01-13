Все овощи "борщевого набора" за год упали в цене, – Госстат
С декабря 2019 по декабрь 2020 года все овощи "борщевого набора" подешевели на 6,3-42,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В частности, подешевели: картофель - на 24,9%, до 10,15 грн за кг, репчатый лук - на 42,9% (до 5,12 грн за кг) свекла - на 17,3% (до 5,39 грн за кг) капуста - на 21,5% (до 4,76 грн за кг) морковь - на 6,3% (до 6 грн за кг), передает Укринформ.
Яблоки за указанный период подорожали на 11,4% и в декабре 2020 году в среднем по Украине стоили 18,21 грн за кг.
Джерело: Укринформ
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vitaliy Paljasniy
показати весь коментар13.01.2021 15:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль