Кабмин вернет регулирование цен на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр, – Шмыгаль (обновлено)

Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"В связи с пандемией СOVID-19, введением в Украине карантинных ограничений, резким и непомерным для украинцев во время карантина ростом биржевых цен на газ в последние недели, предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений или до конца отопительного сезона. Предложенная цена, которая будет установлена, – 6,99 гривен за метр кубический для всех бытовых потребителей", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что это самая низкая цена на украинской бирже, в то время когда ряд компаний продает газ для потребителей по 10 и более грн для кубометр.

Шмыгаль добавил, что без введения ограничений, в феврале цены на газ для населения могут превысить 12 грн за кубометр.

Он поручил подготовить проект соответствующего постановления Кабмина.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно полностью заработать уже с февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания под руководством Владимира Зеленского.

"То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины в 6999 гривен (за тысячу кубометров, – ред.)", – сообщил Витренко.

Напомним, минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Как сообщалось, ранее пресс-служба Офиса президента по итогам совещания по вопросу тарифов под председательством Владимира Зеленского сообщила, что Министерство энергетики подготовило предварительный план по снижению тарифов на газ для населения.

По данным издания "Українські новини", Министерство энергетики в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям предлагает с 1 февраля вернуть регулирование цены газа для населения.

Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нефтегаз Украины". Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус", то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины. Торговая надбавка поставщика определена в размере 2,5%.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.