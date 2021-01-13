БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин вернет регулирование цен на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр, – Шмыгаль (обновлено)

Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"В связи с пандемией СOVID-19, введением в Украине карантинных ограничений, резким и непомерным для украинцев во время карантина ростом биржевых цен на газ в последние недели, предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений или до конца отопительного сезона. Предложенная цена, которая будет установлена, – 6,99 гривен за метр кубический для всех бытовых потребителей", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что это самая низкая цена на украинской бирже, в то время когда ряд компаний продает газ для потребителей по 10 и более грн для кубометр.

Шмыгаль добавил, что без введения ограничений, в феврале цены на газ для населения могут превысить 12 грн за кубометр.

Он поручил подготовить проект соответствующего постановления Кабмина.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно полностью заработать уже с февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания под руководством Владимира Зеленского.

"То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины в 6999 гривен (за тысячу кубометров, – ред.)", – сообщил Витренко. 

Напомним, минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Читайте также: В Офисе Зеленского анонсировали план снижения тарифов на газ для населения

Как сообщалось, ранее пресс-служба Офиса президента по итогам совещания по вопросу тарифов под председательством Владимира Зеленского сообщила, что Министерство энергетики подготовило предварительный план по снижению тарифов на газ для населения.

По данным издания "Українські новини", Министерство энергетики в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям предлагает с 1 февраля вернуть регулирование цены газа для населения.

Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нефтегаз Украины". Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус", то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины. Торговая надбавка поставщика определена в размере 2,5%.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.

Та вони оx##ли! Ціна має бути по собівартості видобування! Копійки! Це наші надра! Чому міністр так нагло топче конституцію в уогду олігархам і МВФ?!!
13.01.2021 15:41
+8
"Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр"
6.99...все же не 7гр. Спасибо,благодетель ты наш. За трубу скромно умолчал....+2гр.
Ну нет не цензурных слов,не придумали для этих уё...ов, что бы выразиться...
6Источник: https://biz.censor.net/n3241561
13.01.2021 15:49
+5
Гос. регулирование: МВФ - до свидания. Дефолт "приближали, как могли". При этом "регулируемая" цена - все равно для большей массы бытовых потребителей неподъемная. Волки конечно, будут сыты, а некоторые даже перекормлены, а овцы - так, на то они и овцы.
13.01.2021 16:04
показати весь коментар
Картопля повинна бути безкоштовно, і чому пальне в тричі дороге ніж в США?
13.01.2021 15:47
показати весь коментар
Картопля то не надра. Кожен може виростити собі картоплю. А корисні копалини то власність народу України! Ти ж не такий дурний, щоб дозволити баригам продавати твою ж картоплю по 999 грн, за кілограм, правда?
показати весь коментар
13.01.2021 15:55
В землі лежить? Лежить! Значить надра!
показати весь коментар
13.01.2021 16:55
Вас, большевиков ничего и ничему не учит. Вася, это мы проходили в СССР и уже внезависимой Украине. Последствия-В СССР цены регулировали и был вечный дефицит всея и всего. Существовали молочные кухни для новорожденных ибо ни сметаны ни ряжанки ни кефира в свободной продаже уже не было. В Украине-существование разных цен для разных категорий привело к обогащению узкой прослойки-нынешних олигархов. Брали "газ для людей" и продавали по ценам промышленности. Разницу в карман. Убытки Нафтогаза -за счет бюджета, т.е за счет населения. Хотите как в СЕСЕСЕР? Фирташ с Коломойским вам обеспечат!
показати весь коментар
13.01.2021 20:29
О, тоді зробіть як в Норвегії, чи Еміратах - шоб люди відчували те що країна добуває нафту і газ. Діліться з нами отриманими з продажу газу благами. Слабо?
показати весь коментар
14.01.2021 16:22
В Норвегии есть фонд будущего. Он формируется от ИЗБЫТКА средств от продажи энергоносителей. В Украине популисты политики( избираемые мудрим наридом)и повальное воровство( начиная от ОПы , заканчивая ЖЭКом) довели ВСЕ и ВСЯ до ручки. Денег нет нигде, а как только они появляюися их банально воруют. Или это новость я сообщаю? Если бы в Норвегии жили украинцы( при всех добычах нефти и газа)- результат был бы такой как сейчас в Украине.
показати весь коментар
14.01.2021 18:43
Газ из ЕС в наших недрах?
показати весь коментар
13.01.2021 21:55
показати весь коментар
А до чого тут ці "уё..", як ви виразилися?
Вони діють так як і очікувалося.
Лохи завжди очікуючи обіцяної халяви отримують тільки "розвод".
І то що лохи в кількості 73% обрали цих персонажів щоб вони надали їм халяву не змінює нічого.
показати весь коментар
13.01.2021 16:10
Ну так стебный тариф - 69)))) бугагагагагагаг Беня и тут стебется))))
показати весь коментар
13.01.2021 17:51
Олигархические облгазы сделали всем козью морду, нужно было предвидеть, и заранее вывести на торги Украинский газ, но к кому это , к ЗЕпрофанам?
показати весь коментар
показати весь коментар
Когда это будет? В платежках ожидаемая цена на январь - 9,8785030.
показати весь коментар
13.01.2021 15:55
Прощавай, МВФ! Здраствуй, бєня, новий рік!
показати весь коментар
13.01.2021 16:14
Так,всі у Львові в суботу до облдержадміністраціі на 12-ту годину.***** треба показати по скільки газ для народу...І подивимось,як будуть себе вести "захисники" наші - Свобода,ЄС і там інші...Оце і буде лакмусовим папірцем для них...А на рахунок "зниження" скажу так - оці "два кроки вперед і один назад" не пройдуть,джина назад у фляшку запхати куди важче,ніж звідтам випустити...
показати весь коментар
показати весь коментар
За перепрошення,15-го,в п"ятницю...
показати весь коментар
13.01.2021 16:58
А шо в " облдержадминистрации" уже цену на газ устанавливают, тролль? Тебе хочецца "слить" протест и направить его в "регулируемое русло"? Отправить людей "на деревню дедушке", пусть там бастуют. Ну, ну...
показати весь коментар
13.01.2021 20:38
Все що знаходиться на території України,
належить УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ,і повинно іти в першу чергу
для забезпечення його потреб.
показати весь коментар
показати весь коментар
Ты вот это про газ, который куплен ЕС, продан и реверсом закачан в Украину?

Покажи, где в этой схеме народ.
показати весь коментар
13.01.2021 21:53
Вот же престидижитаторы - снизили на 30% не от январской цены, а от несуществующей февральской, по сути зафиксировали текущую цену. Так можно и на 99% снизить ))).
показати весь коментар
показати весь коментар
Ну и хитрюги же они, цены на на газ якобы снизили, а на отопление подняли втихаря.
показати весь коментар
13.01.2021 20:57
Т.е. рынок газа вернулся к состоянию, как при Януковиче.
показати весь коментар
13.01.2021 21:51
Добрий як Ленін.
показати весь коментар
14.01.2021 09:36
а в Китае или в Корее, не помню - отменили коммуналку вообще
показати весь коментар
14.01.2021 09:56

