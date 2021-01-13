Ассоциация газового рынка обратилась к Энергетическому сообществу из-за давления на регулятора

Общественный союз "Ассоциация газового рынка" (АГРУ) обратился в Секретариат Энергетического сообщества по поводу давления на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ).

Об этом сообщает пресс-служба АГРУ.

"С января 2021 года в Украине проводится организованная политическая кампания с привлечением отдельных народных депутатов и заказных уличных акций, которая создает давление на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг для отмены действующих тарифов на распределение (доставку) газа", – сказано в сообщении.

В организации напомнили, что действующие тарифы были утверждены НКРЭКУ в декабре 2020 года с соблюдением процедуры их открытых общественных обсуждений, с учетом аргументов и предложений всех заинтересованных сторон.

"Это стало продолжением процесса оздоровления газовой отрасли и выполнения Украиной своих обязательств перед Энергетическим сообществом и МВФ", – подчеркивают в АГРУ.

Но еще до окончательного утверждения тарифов, игнорируя возможности, которые предоставляет действующая процедура утверждения тарифов, 18 декабря 2020 года в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления №4522 о пересмотре и уменьшении тарифов на распределение природного газа.

"Согласно действующему законодательству, такие действия ограничивают полномочия членов Регулятора и должностных лиц Регулятора, и является незаконным влиянием. Именно проект постановления дал толчок к дальнейшему наращиванию политического давления на регулятора. С января 2021 отдельные политические силы дестабилизируют социальную обстановку, прибегают к откровенной дезинформации и требуют от независимого Регулятора немедленно пересмотреть тарифы операторов ГРМ и снизить их уровень", – заявляют в Ассоциации.

АГРУ подчеркивает, что сейчас отсутствуют основания для снижения утвержденных в декабре 2020 года тарифов на распределение (доставку) газа. Более того, утверждена в этих тарифах цена газа для покрытия технологических потерь в системах газораспределения не покрывает их рыночной стоимости.

Так, в тарифах операторов ГРМ утверждена цена газа на уровне 15,934 евро за МВт/ч. Однако уже по состоянию на 30 декабря 2020 года рыночная стоимость газа составляла 18,99 евро за МВт/ч, поэтому операторы ГРМ не смогли в этот день на электронных биржевых торгах UEEX приобрести газ на для покрытия технологических потерь в январе 2021 года. В дальнейшем рыночные цены на газ еще выросли – во второй декаде января 2021 года они составляют около 20,20 евро за МВт/ч. Таким образом, действующих тарифов уже недостаточно для финансирования всех обоснованных затрат операторов ГРМ.

"Манипуляции общественным мнением и спровоцированные акции на местах приводят к дестабилизации в обществе. Призывы к неплатежам, конфискации имущества в пользу других предприятий, безосновательного уменьшения тарифов являются незаконными и ведут к углублению газового кризиса. Это приведет к дефициту у операторов ГРМ средств на финансирование текущей деятельности и технологических потерь, что приведет к очередному долговому кризису – наращиванию долгов по всей цепочке доставки газа, включая Оператора ГТС. Это недопустимо с учетом роли и значения Оператора ГТС для надежности транзита природного газа", – подчеркивают в АГРУ.

С учетом угрозы энергетической безопасности, Ассоциация обратилась с письмом на имя директора Секретариата Энергетического Сообщества, господина Янеза Копача, для объективной и профессиональной оценки ситуации и предупреждения вмешательства в работу независимого регулятора.