"Укравтодор" займется строительством 400 километров велодорожек в Одесской области. КАРТА

С 2021 года в ходе ремонта дорог государственного значения в Одесской области начнут обустраивать велодорожки, их общая протяженность составит более 400 км.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", строительство велодорожек будет продолжаться насколько лет.

В ведомстве отмечают, что вдоль дорог, отремонтированных в 2020 году, например, участков Т-16-47 Черноморск - Санжейка и Т-16-10 от Шабо до Курортного также будет оборудована велоинфраструктура. Для этого создадут отдельные проекты.

"В Одесской области велодорожки могут стать дополнительным стимулом для развития туризма", – считают в "Укравтодоре".