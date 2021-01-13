Белорусская компания не смогла отменить пошлины на импорт цемента в Украину через суд

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания" и ее импортеров об отмене антидемпинговых пошлин относительно импорта цемента в Украину, установленных в мае 2019 года.

Об этом сообщила юридическая компания "Ильяшев и Партнеры", представляющая интересы украинских производителей цемента, которые участвовали в деле в качестве третьих сторон – ЧАО "Дикергофф Цемент Украина", ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина", ПАО "Подольский цемент" и ЧАО "Ивано-Франковскцемент", передает Интерфакс-Украина.

"Суд признал необходимость защиты нарушенных прав национальных производителей цемента в Украине от демпингового импорта товара в Украину, который допускался производителями цемента Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова и наносил значительный ущерб национальным товаропроизводителям", – отмечается в сообщении юридической компании.

Как сообщалось, в мае 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы.

Своим решением МКМТ установила сроком на 5 лет антидемпинговую пошлину в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% на товары происхождением из Республики Беларусь; 94,46% – на товары происхождением из Республики Молдова.