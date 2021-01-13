"Укрзализныця" в обход тендера потратит 300 миллионов на ремонт двухэтажных поездов Skoda

Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця" 30 декабря заключила соглашение с ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" самой "Укрзализныци" на ремонт поездов общей стоимостью 291,51 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупку провели без открытых торгов в соответствии с пунктом закона "О публичных закупках", в котором идет речь об услугах, предоставляемых аффилированным предприятием исключительно для обеспечения деятельности заказчика в отдельных сферах хозяйствования.

Согласно условиям договора, до конца 2021 года завод "Укрзализныци" выполнит капитальный ремонт в объеме КР-1 двух двухэтажных шестивагонных электропоездов Skoda серии EJ 675 производства компании "Škoda Vagonka a.s." (Чехия) в 2012 году.

Ремонт одного поезда обойдется в 145,76 млн грн. Из этих средств больше половины пойдет на покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, работы и услуги от производителя "Škoda" - 72,9 млн грн.

Сам "Киевский электровагоноремонтный завод" получит за ремонт одного поезда 51,44 млн грн, а фирмы "ELPO", "ТПК Промдизель" и "Технобудсервис" – 18,25 млн грн. Пошлина обойдется в 1,50 млн грн, доставка – в 987 тыс. грн, страхование – в 269 тыс. грн, брокерские услуги – в 115 тыс. грн.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет год, но не менее 250 тыс. км пробега.

С 1 декабря 2020 года "Киевским электровагоноремонтным заводом" временно руководит Сергей Петрович Пишняк. В 2015 году начальник ОП "Моторвагонное депо Фастов-1" ГТОО "Юго-Западная железная дорога" с такими ФИО шел в Фастовский горсовет от партии "Новые лица", чей список возглавлял мэр Фастова Михаил Нетяжук, который и был переизбран в 2020 году. А в 2017 году Сергей Петрович Пишняк руководил отделом ремонта Службы пригородных пассажирских перевозок Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" отказалась от капитального ремонта этих поездов за рубежом, пояснив это дороговизной.

"Укрзализныця" приобрела указанные поезда перед чемпионатом Европы по футболу. Сначала они ходили на маршрутах Харьков/Донецк - Симферополь, а после 2014 года были переведены на маршруты Киев - Харьков/Тернополь.

Они не работают с 2018 года из-за технических неисправностей и сейчас находятся в одном из депо Киева, ожидая ремонта.