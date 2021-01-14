БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Нафтогаз" получил $2,1 миллиарда от "Газпрома" за транзит газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году оказал ПАО "Газпром" услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,11 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"За 2020 год "Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. Согласно договору от 31 декабря 2019 года между "Нафтогазом" и "Газпромом", стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей – $2,1 млрд", – сказано в сообщении.

В НАК уточнили, что в четвертом квартале 2020 года "Нафтогаз" дополнительно оказал "Газпрому" услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает свыше $30 млн.

По данным компании, общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.

Напомним, в соответствии с подписанным 31 декабря 2019 года соглашением, "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки газа и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности ГТС.

Соглашение предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году – 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м ежегодно.Также "Газпром" может заказывать и оплачивать дополнительные мощности, как сделал это в четвертом квартале 2020 года.

А куди подів,мамі в америку відіслав?
показати весь коментар
14.01.2021 13:27 Відповісти
"Нафтогаз" получил $2,1 миллиарда от "Газпрома" за транзит газа в 2020 году - Цензор.НЕТ 7160
показати весь коментар
14.01.2021 17:49 Відповісти
А ви думаєте чому досі не настав колапс? Коли Зелених усунуть від влади, ми дізнаємось дуже багато чого цікавого...
показати весь коментар
15.01.2021 10:01 Відповісти
Ну так пусть обслуживает компресора с трубами какого х я должен платить за транспортировку
показати весь коментар
14.01.2021 22:47 Відповісти
Коболев случаем не выписал себе премию?За геройски выбитые у "Газпрома" миллиарды".
показати весь коментар
15.01.2021 00:08 Відповісти
Витрати на заробітну плату працівникам апарату НАК "Нафтогаз України" зросли в 10 разів із 2016 року.Про це повідомивэкс- віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон під час години запитань до уряду в парламенті 7 червня, передає Укрінформ."Якщо подивитись, скільки фінансових ресурсів витрачається лише на утримання апарату Нафтогазу, то з 2016 року ці кошти збільшились в 10 разів. Якщо було 800 мільйонів грн, то тільки на апарат у вигляді зарплати витрачається більше 3,5 мільярда грн", - сказав він. коболеву по х..р сколько получили за транзит... даже если они получат за тринзит 50 миллионов то премия коболева и его банді будет 40 милионов гривен а известна Служба безопасности http://file.liga.net/companies/neftegaz_ykraini НАК Нафтогаз Украины http://file.liga.net/persons/kobolev-andrey Андрея Коболева , купив ему бронированный Кадиллак Эскалейд (Cadillac Escalade).Стоимость 1,2 млн ;$ Внедорожник тоже получил защиту от пуль 7,62, обзавелся и еще одним важным улучшением. Днище транспортного средства изготовлено из толстого листа 10mm бронированной стали. Так что даже если под ним разорвется осколочная граната, пассажирам ничего не будет. По данным издания, этот автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО УТН-Безпека, которая принадлежит государственной компании Укртранснафта (
показати весь коментар
15.01.2021 09:51 Відповісти
І що?
показати весь коментар
15.01.2021 10:03 Відповісти

