АМКУ открыл дело против владельца Дарницкой ТЭЦ за завышение начислений за отопление

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал дело о нарушении конкурентного законодательства в отношении ООО "Евро-Реконструкция" из-за завышение начислений в платежках.

Как сообщает пресс-служба Комитета, соответствующее решение государственного уполномоченного было принято 11 января.

"Причиной для открытия дела стало то, что с начала 2019/2020 отопительного периода ООО "Евро-Реконструкция" осуществляло начисления потребителям завышенных (почти на 23%) размеров платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению/снабжению горячей воды без соответствующих перерасчетов", – сказано в сообщении.

В АМКУ напомнили, что по результатам рассмотрения дела на компанию может быть наложен штраф в размере до 10% дохода (выручки) за предыдущий год.

Напомним, "Евро-Реконструкция" через кипрский офшор "Азоранде Инвестментс Лимитед" принадлежит экс-нардепу от НУНС Анатолий Шкрибляку. Компания управляет Дарницкой ТЭЦ в Киеве установленной электрической мощностью 160 МВт, которая обеспечивает отоплением и горячей водой большую часть домов на левом берегу.