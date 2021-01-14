Тарифные убытки операторов газовых сетей под брендом РГК превысили 1,6 миллиарда

Тарифные убытки Операторов газораспределительных сетей (ГРМ), работающих под брендом РГК, в 2020 году составили свыше 1,6 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, к убыткам операторов ГРМ привела ценовая конъюнктура на газовом рынке во втором полугодии 2020 года.

"Главная статья расходов – природный газ для технологических нужд, который газораспределительные компании покупают на тарифные средства. Ценовое ралли, которое длится на европейских хабах, демонстрирует, что действующие тарифы на распределение уже не покрывают все обоснованные издержки Операторов ГРМ", – подчеркивается в сообщении.

Так, операторы систем распределения около 40% полученных тарифных средств направляют на закупку объемов природного газа для технологических затрат. В течение июля - декабря 2020 года его стоимость на Украинской энергетической бирже выросла на 54%. В итоге к концу прошлого года рыночная стоимость газа была на треть выше индикатива, заложенного в тарифах на распределение Операторов ГРМ.

"В результате по итогам 2020 года операторы газораспределительных сетей, работающие под брендом РГК, суммарно получили свыше 1,6 млрд грн убытков", – сказано в сообщении.

В компании указывают, что аналогичная ситуация наблюдается и по отношению к тарифам на распределение природного газа, установленным НКРЭКУ на 2021 год.

"Ценовое ралли, происходящее на всех торговых площадках Европы, делает практически невозможной покупку газа Операторами ГРМ по актуальным рыночным ценам за счет средств, заложенных в тарифах газораспределительных компаний", – подчеркивают в РГК.

В частности, в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена на уровне 5 850 грн за тыс. кубометров. По результатам же торгов на европейском хабе TTF стоимость январского газа уже составляет 9 650 грн за тыс. куб. м.

Операторы ГРМ, работающие под брендом РГК, дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляли закупку технологического газа на Украинской энергетической бирже. Но ни одна из компаний не получила предложений о покупке ресурса на рынке за заложенные в тарифе средства.

"Это свидетельствует о том, что действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает все экономически обоснованные расходы на покупку технологического газа Операторов ГРМ", – констатируют в компании.

Читайте также: Ассоциация газового рынка обратилась к Энергетическому сообществу из-за давления на регулятора

РГК напоминает, что в тексте Меморандума з МВФ, подписанного президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, было сказано, что "Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приведет тарифы на распределение к полной компенсации расходов".

"Следствием перекосов в регулировании станет тарифное разбалансирование на уровне операторов ГРМ и доведение их до преддефолтного состояния уже в первом полугодии 2021 года. Сложности с покрытием всех экономически обоснованных расходов на покупку технологического газа Операторов ГРМ могут создать дисбаланс в отношениях газораспределительных компаний с Оператором ГТС Украины и к ухудшению его финансового состояния. Напоминаем, что его сертификация проводилась при условии, что тарифы для Операторов ГРМ будут установлены на экономически обоснованном уровне. Упомянутые дисбалансы создают угрозу энергетической безопасности в Украине", – подчеркивают в РГК.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.