Wizz Air сократила маршрутную сеть из Киева до конца зимы на 60%

Авиакомпания Wizz Air после новогодних праздников оставила в расписании из аэропорта "Киев" 14 рейсов до завершения зимы. Это составляет 40% от анонсированной маршрутной сети из 35 направлений.

До конца января лоукост будет летать по 11 маршрутам - в Биллунн, Копенгаген, Вильнюс, Берлин, Дортмунд, Мемминген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Катовице и Пардубице. В феврале Wizz Air возобновит полеты из украинской столицы в Вену, Ригу и Гданськ, передает avianews.com.

Остальные направления лоукост поставил в расписание с марта за исключением Лейпцига. Продажа билетов на этот маршрут сейчас приостановлена. Это может свидетельствовать о возможном закрытии направления.

Wizz Air значительно сократил свое присутствие в Украине из-за ограничений на путешествия в Европу. Запрет на въезд украинских туристов в страны ЕС привел к уменьшению загрузки воздушных судов.