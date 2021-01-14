Гривня заняла пятое место в списке самых недооцененных валют по "индексу Big Mac"

Украинская гривня заняла пятое место среди самых недооцененных валют мира.

Об этом свидетельствуют данные обновленного индекса The Big Mac Index, передает БизнесЦензор.

Согласно расчетам составителей индекса, в Украине Big Mac стоит 62 гривни, а в США – $5,66. Таким образом, предполагаемый курс гривни по паритету покупательной способности должен был бы составлять 10,95 грн/$. Таким образом, украинская гривня недооценена на 61,1% относительно доллара США.

Украинская валюта опустилась на пятое место с конца списка. На первое место вырвался ливанский фунт (68,7) на фоне экономического кризиса в стране и стремительной девальвации национальной валюты, на втором месте – российский рубль (-68%), на третьем – турецкая лира (-64,5%), на четвертом – южноафриканский ранд (61,9%).

Как сообщалось, в июле 2020 года украинская гривня занимала четвертое место среди самых недооцененных валют мира, а год назад – второе место.

"Индекс бигмака", подсчет которого The Economist ведет с 1986 года, основывается на том, что список ингредиентов, из которых изготавливается традиционный гамбургер, одинаков для всех стран, где присутствуют рестораны сети.

В соответствии с теорией о паритете покупательной способности валют в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Таким образом, разница в стоимости бигмака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.