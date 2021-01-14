Собственник сети "Фуршет" отсудил 20 гектаров земли в Киеве на берегу Днепра

Хозяйственный суд Киева признал заключенным договор аренды земельного участка площадью 21,47 га в районе залива р. Десенка в Днепровском районе Киева между дочерним предприятием "Строй-Маркет Групп" и Киевсоветом.

Согласно решению суда от 22 декабря, договор аренды признается заключенным с момента вступления этого судебного решения в законную силу, пишут Наші гроші.

Коммунальная земля передана в аренду на 25 лет для строительства многофункционального гостиничного и торгово-развлекательного центра. Нормативная денежная оценка этого участка составляет 541,76 млн грн. Годовая арендная плата установлена ​​в размере 5% от ее нормативной оценки, в случае расположения на ней зданий плата увеличится.

Напомним, еще в 2007 году постоянно действующая комиссия Киевсовета по привлечению инвесторов признала "Строй-Маркет Групп" победителем конкурса по привлечению инвесторов для реализации инвестиционного проекта по строительству многофункционального гостиничного и торгово-развлекательного центра в районе залива Десенка. Это решение комиссии было утверждено распоряжением КГГА от 17 апреля 2007 года №449.

Во исполнение распоряжения КГГА Главное управление экономики и инвестиций КГГА и "Строй-Маркет Групп" 8 августа 2007 года заключили Инвестиционный договор.

Вместе с тем компания обратилась в Киевсовет с ходатайством о предоставлении в аренду на 25 лет участка ориентировочной площадью 22,34 га. Как указала компания, в связи с затягиванием Киевсоветом рассмотрения ее обращения, она обратилась в суд. И в январе 2009 года Хозсуд Киева признал за "Строй-Маркет Групп" право на аренду участка площадью 22,34 га в районе залива р. Десенка.

Во исполнение этого судебного решения Киевсовет 19 февраля 2009 года принял решение о передаче фирме участка в аренду. Этим же решением Киевсовет внес изменения в Генплан столицы, переведя участок из зоны зеленых насаждений общего пользования в территорию жилой и общественной застройки.

"Строй-Маркет Групп" в суде заявил, что только в октябре 2014 года получил от чиновников техническую документацию по землеустройству относительно установления границ участка площадью 21,47 га в натуре. А в марте 2015 года – получил письмо Департамента земельных ресурсов КГГА, где было сообщено о невозможности заключения договора аренды в связи с тем, что часть участка в 2010 году Киевсовет передал в частную собственность физическим лицам.

После этого "Строй-Маркет Групп" через суды добилась отмены передачи участков в собственность физическим лицам. В дальнейшем фирма снова обращалась в Киевсовет для заключением договора, однако это не было осуществлено. В итоге летом 2020 года "Строй-Маркет Групп" обратился в суд с иском о признании договора аренды заключенным. 22 декабря суд его удовлетворил. Данных об апелляционном обжаловании этого решения Киевсоветом в открытых источниках нет.

Отметим, что "Строй-Маркет Групп" в июле 2019 года заключил с Департаментом экономики и инвестирования КГГА дополнительное соглашение к Инвестиционному договору от 2007 года, которым стороны согласовали начать строительство на участке не позднее 1 июня 2022 года.

Также стоит напомнить, что в 2010 году суд уже признавал договор аренды между Киевсоветом и "Строй-Маркет Групп" заключенным. Однако в 2011 году это решение было отменено апелляционной инстанцией по жалобе заместителя прокурора Киева.

Владельцем дочернего предприятия "Строй-Маркет Групп" является компания "Плимсол Инвестментс Лимитед" (Plimsoll Investments Limited) с Британских Виргинских островов. Конечным бенефициарным владельцем Plimsoll Investments Limited значится Даниил Данилов – это пасынок Игоря Баленко, депутата Киевсовета от "Европейской солидарности", совладельца сети супермаркетов "Фуршет".

Баленко в своих декларациях за 2016 2017 и 2018 годы декларировал компании Plimsoll Investments Limited. Руководителем "Строй-Маркет Групп" с апреля 2014 является Мирослав Лямкин.