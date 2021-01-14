Пограничники предупредили об изменениях в работе пунктов пропуска на границе со Словакией

Пропуск пешеходов с 08:00 15 января прекращается на украинско-словацкой границе в пункте пропуска "Вишне Немецке" (с украинской стороны пункт пропуска "Ужгород"), в то же время возобновляется оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля" ("Малый Березной").

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Пункт пропуска "Вельке Слеменце" ("Малые Селменцы") остается временно закрытым", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, пока в Словакию могут въезжать только граждане третьих стран, которым предоставлено право на проживание на территории Словакии или которые имеют национальную визу. Также въезд на территорию этой страны разрешен для граждан, являющихся близкими родственниками, имеющих право на постоянное или временное местожительства в Словакии, или гражданина этой страны (жены, несовершеннолетнего ребенка этих лиц, родителей несовершеннолетнего ребенка).

После въезда на территорию Словакии все граждане обязаны соблюдать определенные законодательством карантинных мер.