Минфин оценил потери от коррупции на таможне в 3 миллиарда в месяц
Правительству пока что не удалось достичь больших успехов в борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает FinClub.
"Я бы не сказал, что у нас здесь большие успехи. Они были перманентно. Проблема была в чем? Не закрепили эти успехи", – констатировал Марченко.
По словам министра, объем теневого сектора экономики Украины по разным подсчетам колеблется от 30% до 50%.
"До 2-3 млрд грн в месяц мы имели бы больше поступлений, если бы преодолели коррупцию и контрабанду", – отметил Марченко.
Глава Минфина также объяснил частую смену руководства таможни. По словам министра, от нового руководителя таможни требуется выполнение двух противоречивых задач: наполнения бюджета и трансформации ведомства.
"Никто не будет мириться с коррупцией на таможне, контрабандой и всем остальным. И ждать пока там объяснение, что "вот мы же реформами занимаемся". Нет, никто таких шансов не дает, особенно сейчас", – заявил Марченко.
Министр добавил, что также очень сложно найти менеджеров, которые готовы отвечать требованиям, предъявляемым к руководству таможни, а к опытным таможенникам "много вопросов".
"Если мы говорим о действующих таможенниках – к ним много вопросов. К их предыдущей работе, с кем они работали... Шлейф за каждым стоит довольно специфический", – пояснил глава Минфина.
Как сообщалось, Кабинет министров 18 ноября 2020 года, назначил Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта на период действия карантина.
До этого Рябикин с марта 2017 года занимал должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".
Куда мы кактимся?
Господин Президент,Вы не понимаете,что министры идиоты,а Ваше малодушие и не решительность добром не кончится?