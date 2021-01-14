Минфин оценил потери от коррупции на таможне в 3 миллиарда в месяц

Правительству пока что не удалось достичь больших успехов в борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает FinClub.

"Я бы не сказал, что у нас здесь большие успехи. Они были перманентно. Проблема была в чем? Не закрепили эти успехи", – констатировал Марченко.

По словам министра, объем теневого сектора экономики Украины по разным подсчетам колеблется от 30% до 50%.

"До 2-3 млрд грн в месяц мы имели бы больше поступлений, если бы преодолели коррупцию и контрабанду", – отметил Марченко.

Глава Минфина также объяснил частую смену руководства таможни. По словам министра, от нового руководителя таможни требуется выполнение двух противоречивых задач: наполнения бюджета и трансформации ведомства.

"Никто не будет мириться с коррупцией на таможне, контрабандой и всем остальным. И ждать пока там объяснение, что "вот мы же реформами занимаемся". Нет, никто таких шансов не дает, особенно сейчас", – заявил Марченко.

Министр добавил, что также очень сложно найти менеджеров, которые готовы отвечать требованиям, предъявляемым к руководству таможни, а к опытным таможенникам "много вопросов".

"Если мы говорим о действующих таможенниках – к ним много вопросов. К их предыдущей работе, с кем они работали... Шлейф за каждым стоит довольно специфический", – пояснил глава Минфина.

Как сообщалось, Кабинет министров 18 ноября 2020 года, назначил Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта на период действия карантина.

До этого Рябикин с марта 2017 года занимал должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".