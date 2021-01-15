Итоги недели: Отмена льгот на электроэнергию, тарифы на газ и долги Фирташа

Главные новости экономики за неделю 11 - 16 января.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Кабмин обещает ограничить максимальную цену на газ для населения

Кабинет министров введет госрегулирование цен на газ для бытовых потребителей, ограничив их на уровне 6,99 грн за кубометр, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после того, как совещание по этому вопросу в ответ на протесты населения собрал Владимир Зеленский.

Однако после обсуждения этой инициативы с МВФ, Шмыгаль уточнил, что о регулировании речь не идет, а ограничение цен будет временным. Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, МВФ может расценить возвращение госрегулирования цен на газ, как нарушение обязательств украинских властей.

Окончательное решение об ограничении цен, а также об определении механизма такого ограничения, ожидается на следующей неделе и должно вступить в силу с 1 февраля.

Кабмин отменил все льготы на электроэнергию

Кабинет министров отказался продлить на 2021 год действие льготных тарифов на электроэнергию для отопления, для религиозных организаций, жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС, многодетных семей и других категорий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить для этих потребителей программу субсидий.

Власти Киева повысили тарифы на отопление на 19%

Тариф на отопление для населения, получающего тепло от КП "Киевтеплоэнерго" в Киеве, повышен на 19,2%, на горячую воду – на 16%. Соответствующее распоряжение№2077 от 29 декабря 2020 года обнародовано на сайте КГГА.

Мэр Виталий Кличко поспешил заявить, что "стоимость услуг на отопление не изменится", а киевляне будут платить по тарифам еще 2019 года. Однако позже в "Киевтеплоэнерго" признали, что суммы в платежках за тепло все же вырастут, ведь в прошлом сезоне к тарифам применялись "скидки" в размере более 20%.

ВЛАСТЬ

Кабмин не будет продлевать локдаун из-за роста количества заболевших, – Шмыгаль

Кабинет министров не будет продлевать действие локдауна, который длится с 8 по 24 января, несмотря на рост количества больных COVID-19, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Перед этим 12 января министр Максим Степанов заявил, что жесткий карантин необходимо продлить, но на следующий день передумал.

Степанов объявил о передаче закупок вакцин от COVID-19 британскому агентству

Закупки вакцин от COVID-19 для Украины будут переданы британскому агентству Crown Agents, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Ранее он уверял, что Минздрав при участии президента Владимира Зеленского ведет переговоры о закупке вакцин еще с мая прошлого года.

Пока ГП "Медицинские закупки Украины" по указанию Степанова подписало договор на поставку 1,91 млн доз китайской вакцины с украинской компанией "Лекхим" по 504 грн за дозу, однако по итогам испытаний в Бразилии ее эффективность составила немногим более 50%..

Бывший глава Харьковской области возглавил Регуляторную службу

Кабинет министров назначил Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы. Кучер до 27 ноября 2020 года возглавлял Харьковскую ОГА, до этого он был нардепом от "Слуги народа".

Траты на ремонт дорог из Фонда борьбы COVID-19 превысили расходы на медицину на 6 миллиардов

В 2020 году из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 63,7 млрд грн (89%) средств из предусмотренных 72 млрд грн. При этом на сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн или 87% из 22,4 млрд грн средств, тогда как на ремонт дорог – 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд грн.

США ввели санкции против нардепа Дубинского из "Слуги народа"

Власти США ввели санкции против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, экс-прокурора ГПУ Константина Кулика и экс-нардепа Александра Онищенко за попытку вмешательства в выборы американского президента вместе с нардепом Андреем Деркачем, которого в США называют агентом спецслужб РФ.

США ввели санкции против китайского покупателя "Мотор Сичи"

Министерство торговли США внесло китайскую компанию Skyrizon в перечень компаний, угрожающих нацбезопасности. Skyrizon вместе с DCH Александра Ярославского пытается получить контроль над ПАО "Мотор Сич", которое производит в том числе двигатели для боевой авиации. США выступали против этой сделки.

ЭНЕРГЕТИКА

Перед холодами на складах ТЭС закончился уголь

На складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 12 января находилоась 621,8 тыс. тонн угля, что на 324 тыс. тонн меньше необходимой нормы, свидетельствуют данные Минэнерго. В 2020 году в это время на складах ТЭС находилось около 2,6 млн тонн угля.

В "Укрэнерго" признали, что в условиях резкого похолодания это усложняет работу энергосистемы, но заверили, что введения так называемых "веерных отключений" электроэнергии для потребителей не планируется.

Витренко хочет забрать у Коболева "Укртранснафту"

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает передать в управления Минэнерго "Укртранснафту", "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы Украины". Против передачи "Укртранснафты" министерству выступил "Нафтогаз", заявив, что это может привести к кросс-дефолту по обязательствам группы на 64 млрд грн.

Минэнерго подписало договор о добыче газа с американской компанией

Минэнерго подписало договор на 50 лет о разработке месторождения газа с компанией Ukrainian Energy L.L.C. Ее основателем являетая американская Aspect Energy, ранее сообщалось, что в проете также участвует Sigma Bleyzer, в которой работает советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

Госгеонедр выдало "Нафтогазу" 20 разрешений на добычу газа на шельфе

Госслужба геологии и недр выдала НАК "Нафтогаз Украины" 20 спецразрешений на добычу углеводородов на площадях "Скифская" и "Дельфин" на шельфе Черного моря. Ранее Кабмин решил без проведения аукциона передать "Нафтогазу" разрешения на добычу газа на шельфе сроком на 30 лет.

"Нафтогаз" получил $2,1 миллиарда от "Газпрома" за транзит газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году получил от российского "Газпрома" $2,11 млрд за организацию транспортировки природного газа по территории Украины. Таким образом, "Газпром" заплатил за весь забронированный объем транзита в 65 млрд кубометров, хотя прокачал только 55,8 млрд куб. м.

Компания Ахметова отчиталась о рекордном росте добычи газа

Газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова по итогам работы в 2020 году увеличила добычу природного газа на 11% – до рекордных 1,84 млрд кубометров, подтвердив статус крупнейшей частной газодобывающей компании.

ФИНАНСЫ

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 8,9 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,93 млрд грн, при этом рост ставок по заимствованиям приостановился.

Покупка валюты населением в декабре выросла до рекорда

Объем покупки населением наличной валюты в декабре 2020 года превысил продажу на $84,6 млн. При этом продажа валюты выросла на 23% – до $1,62 млрд, а покупка – на 18%, до $1,71 млрд, что стало рекордным объемом по крайней мере с 2015 года.

Денежная масса выросла за год на 412 миллиардов, – НБУ

Денежная масса в Украине в 2020 году выросла на на 28,7% – до 1,85 триллиона грн, свидетельствуют данные НБУ. При этом объем наличных средств в обращении вне банков за год увеличился на 131,3 млрд грн или на 34,2% – до 515,7 млрд грн.

Пенсионный фонд недосчитался 20 миллиардов поступлений от ЕСВ

Поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана. С учетом финансирования из госбюджета доходы Пенсфонда в 2020 году составили 466,1 млрд грн, расходы – 479,3 млрд грн, дефицит – 13,2 млрд грн.

Нацбанк ужесточил требования к выдаче потребительских кредитов

Национальный банк принял решение повысить вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021 года и до 150% с 1 января 2022 года. Глава НБУ Кирилл Шевченко ранее пояснял такое решение ростом просрочки по потребительским кредитам.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция ускорилась в 2020 году до 5%, – Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам 2020 года ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году, подсчитал Госстат. Национальный банк ожидает дальнейшего ускорения инфляции в первом и втором кварталах 2021 года.

Минэкономики ухудшило прогноз для экономики из-за локдауна

Минэкономики прогнозирует падение экономики по итогам первого квартала 2021 года на 3%, тогда как ранее ожидался ее рост. Ухудшение прогноза в министерстве пояснили влиянием локдауна в январе на фоне сокращения запаса прочности бизнеса из-за постоянных изменений условий работы.

Импорт товаров сократился за год на $6 миллиардов, – Таможенная служба

По данным Таможенной службы, импорт товаров в Украину в 2020 году упал на 10,3% – до $54,2 млрд, тогда как экспорт сократился всего на 1,7% – до $49,2 млрд. В итоге отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократилось до $5 млрд, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

Количество украинских работников в Польше превысило докарантинный уровень

Количество иностранных работников в Польше, которые платят взносы на государственное социальное страхование, к концу 2020 года достигло 725 тыс., что на 55 тысяч больше, чем в феврале прошлого года. Большинство из них – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).

ТРАНСПОРТ

В "Укрзализныце" появились филиалы "УЗ Карго" и "УЗ Инфра"

В рамках структурной реформы в составе АО "Укрзализныця" созданы филиал грузовых перевозок "УЗ Карго" и оператор инфраструктуры "УЗ Инфра", сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Продажи подержанных автомобилей в Украине превысили рынок новых авто в 4 раза

В 2020 году в Украине зарегистрировали 353,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 4,1 раза больше продаж новых машин (85,5 тыс. ед.), сообщает ассоциация "Укравтопром".

КОРПОРАЦИИ

Активы Фирташа на $1,4 миллиарда оказались в залоге у российского фонда

Активы Дмитрия Фирташа, включая газ на сумму 100 млрд руб. ($1,36 млрд) и акции химических предприятий в Украине, находятся в залоге у российского Фонда промышленных активов, свидетельствут отчетность фонда за 2019 год. Фонд был создан госкорпорацией ВЭБ.РФ для управления проблемными активами.

Владелец группы ОККО оформил покупку Херсонской нефтеперевалки Курченко

АМКУ разрешил концерну "Галнафтогаз" (группа OKKO) Виталия Антонова оформить контроль над компанией, выкупившей в конце 2019 года за 200 млн грн Херсонский нефтеперевалочный комплекс, находившийся в залоге у НБУ по долгам банка беглого Сергея Курченко.

"Укргаздобыча" выплатит компании Misen 1,3 миллиарда

Суд разрешил выполнение решения Стокольмского арбитража о взыскании с "Укргаздобычи" в пользу Misen Enterprises AB 1,34 млрд грн ($47,06 млн) и 1 млн грн в пользу ООО "Карпатыгаз". Государственная "Укргаздобыча" поддержала это решение суда.

Misen и "Карпатыгаз" связывали с Дмитрием Фирташем и Юрием Бойко, некогда компания была крупнейшим частным газодобывающим предприятием в Украине, используя скважины "Укргаздобычи". НАБУ пыталось признать недействительными договоры о совместной деятельности между компаниями, но летом 2019 года КСУ по иску завода Игоря Коломойского лишил Бюро таких полномочий.

Dragon Capital завершила покупку экономических изданий Finance и Minfin

Инвесткомпания Dragon Capital Томаша Фиалы завершила покупку контрольного пакета акций компании Treeum, которая управляет деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua.