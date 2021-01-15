Цены на нефть снижаются несмотря на приход к власти в США Джо Байдена

Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются, несмотря на ожидания принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу составила $56,16 за баррель, что на $0,26 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии, сообщает Интерфакс.

По итогам торгов 14 января эти контракты подорожали на $0,36 (0,6%) - до $56,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $53,45 за баррель, что на $0,12 (0,22%) ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,66 (1,3%) - до $53,57 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, стоимость контракта на нефть WTI на ближайший месяц выросла до максимума с 20 февраля.

Избранный президент США Джо Байден в четверг, 14 января, представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.

"Среднесрочные и долгосрочные фундаментальные факторы по-прежнему выглядят благоприятными для нефти, однако если локдауны из-за COVID продолжат усиливаться, это должно прервать ралли нефтяных цен", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Между тем, по словам аналитика The Price Futures Group Фила Флина, в Азии растут опасения из-за возможного дефицита энергоносителей в условиях холодной зимы.

"Китайские нефтеперерабатывающие заводы заняты производством топлива для отопления, поскольку зима в Азии в этом году суровая, - сказал эксперт. - Спрос на топливо приводит к росту цен, и сообщается о некотором дефиците".