14 тысяч украинских компаний экспортируют продукцию в ЕС, – Минэкономразвития

Более 14 тысяч украинских компаний ежегодно экспортируют свою продукцию в Евросоюз, сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

По данным Минэкономразвития, за последние 5 лет ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами 40,7% от общего объема внешней торговли страны.

"Более 14 тысяч компаний ежегодно экспортируют свою продукцию в ЕС. А по состоянию на середину января право экспорта своей продукции в Европейский Союз имеют уже 362 украинских предприятия, которые производят продукцию животного происхождения и к которой предъявляются строгие требования со стороны ЕС", - сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко.

Как сообщал БизнесЦензор, доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта в 2020 году составила 45%, или $22,2 млрд.