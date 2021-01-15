Бизнесмена приговорили к 8 годам тюрьмы за незаконное получение налоговых льгот на 4 миллиона

Суд приговорил предпринимателя к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества за безосновательное получение налоговых льгот на общую сумму 4 млн грн.

Как сообщает Государственная фискальная служба (ГФС), приговор суда уже вступил в силу.

По данным следствия, директор нескольких предприятий в течение 2012-2014 годов вносил в официальные документы, которые в дальнейшем подавал в государственные учреждения, ложные сведения о фактической численности работающих на одном из возглавляемых им предприятий инвалидов, безосновательно получая таким образом льготы по налогообложению.

"В результате таких действий злоумышленник фактически незаконно завладел средствами из государственного бюджета на общую сумму около 4 млн грн. В дальнейшем он пытался легализовать их, путем оформления "фиктивных" операций по купле-продаже товаров и услуг с рядом других подконтрольных ему предприятий", – сказано в сообщении.

В ходе досудебного расследования был наложен арест на денежные средства на сумму более 12 млн грн.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года с конфискацией имущества, принадлежащего ему на праве собственности. Также с него и с возглавляемых им предприятий должно быть взыскано в пользу государства более 20 млн гривен ущерба.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений. Однако до сих по ни один из фигурантов дела не арестован, а подозреваемые игнорируют вызовы в суд, а некоторые из них получили решения других судов об отмене сообщения о подозрении.