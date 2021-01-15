Оператор ГТС готов обеспечить поставки газа для ТЭС при падении запасов угля

"Оператор ГТС Украины" готов к транспортировке дополнительных объемов газа для теплоэлектроцентралей и тепловых электростанций в предстоящие морозы.

Об этом заявил глава компании Сергей Макогон в Facebook.

"Оператор ГТС Украины принимает все необходимые меры по подготовке к ухудшению погодных условий. Транспортировка газа по сетям ГТС будет обеспечена в полном объеме для всех потребителей, включая дополнительные объемы для ТЭЦ, которые планируют использование природного газа в качестве топлива", - написал Макогон.

Как сообщалось, 16-20 января в Украине ожидается значительное похолодание со среднесуточной температурой -17°С.

По данным НЭК "Укрэнерго", морозы приведут к сезонному росту объемов потребления электроэнергии, которое в пиковые часы суток может увеличиваться на величину до 3 ГВт, достигнув 25 ГВт. Из-за небольших запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины включение в работу дополнительных энергоблоков ГК ТЭС может быть осуществлено на резервном топливе (газ, мазут).

Напомним, по данным Минэнерго, на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 12 январянаходилось 621,8 тыс. тонн угля, что на 324 тыс. тонн меньше необходимой нормы. В итоге на некоторых станциях запасов топлива осталось на несколько дней работы.

Для сравнения, в 2020 году в это время на складах ТЭС находилось около 2,6 млн тонн угля.