Россия повысит экспортные пошлины на зерно на фоне роста мировых цен

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительства РФ одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро за тонну, ячменя – 10 евро за тонну.

Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комиссии, передает Интерфакс.

Он пояснил такое решение защитой интересов внутреннего рынка с целью предотвращения риска новых скачков цен.

"Мы все прекрасно понимаем, что зерновые – это основа кормовой базы, то есть это еще и цены в животноводстве с определенным лагом", – отметил министр.

Он добавил, что власти РФ не планируют обнулять экспортные пошлины на зерно с 1 июля.

При этом с 15 февраля Россия установила квоту на экспорт зерна (пшеница, кукуруза, ячмень, рожь), до 30 июня ее объем оставит 17,5 млн тонн.

Как сообщалось, ранее замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отмечал, что ситуация на мировом продовольственном рынке, в частности, ограничительные действия России и Аргентины, привели к росту спроса на украинскую продукцию, что может вызвать повышение цен и не внутреннем рынке.

Однако, по словам чиновника, в правительстве Украины надеются сохранить баланс на внутреннем рынке и воздержаться от введения ограничительных мер.



