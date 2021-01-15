На руках у населения остается выведенных из оборота мелких монет на 550 миллионов

За 14 месяцев после выведения из оборота монет номиналом 1, 2 и 5 копеек граждане сдали в банки только 0,61% от общего количества таких монет.

Об этом сообщает Экспертная платфома Национального банка Украины (НБУ).

В целом по состоянию на 1 декабря 2020 года в обращении находилось 13,5 млрд монет на общую сумму 3,1 млрд грн. Из них 17,7% по сумме приходится на монеты, которые уже не являются средством платежа.

В сообщении отмечается, что 1 октября 2019 года перестали быть платежным средством монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, а с 1 октября 2020 года – еще и монеты номиналом 25 копеек. В связи с этим продолжается постепенный процесс изъятия из обращения этих монет.

"В то же время уже можно сказать, что большинство монет мелкого номинала граждане оставили себе на память: с начала октября 2019 года по конец ноября 2020 года в кассы банков Украины поступило 34,6 млн штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек из 5,7 млрд единиц, находившихся в обращении по состоянию на 1 октября 2019 года. По количеству таких монет в обращении сокращение составило за последние 14 месяцев только 0,61%", – сказано в сообщении.

В то же время монеты номиналом 25 копеек граждане сдают активнее. За последние два месяца в кассах банков обменяли 48,2 млн таких монет, а с начала применения правил округления общей (в чеке) суммы расчетов наличными до 10 коп. (с 1 октября 2019 года) – 109 млн штук, что составляет 3,5%.

Как сообщалось, Нацбанк решил вывести из оборота монеты номиналом 25 копеек, со 2 октября 2020 года они перестали быть платежным средством.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2020 года начал изымать из обращения монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.

Напомним, монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.