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Новини
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Шведский производитель автомобилей Scania заявил о сокращении инвестиций в Украине из-за судов

Шведский производитель автомобилей Scania заявил о сокращении инвестиций в Украине из-за судов

Крупнейший европейский производителей автомобилей Scania заявил о пересмотре инвестиционных планов в отношении Украины после того, как бывший украинский дилер "Фирма Журавлына" выиграл безосновательный иск о взыскании с компании 123 млн грн упущенной выгоды.

Об том генеральный директор ООО "Скания Украина" Хокан Йюде сообщил изданию Новое время.

По словам топ-менеджера, главная причина, почему Scania не спешит увеличивать инвестиции в Украину, – отсутствие системы правосудия в стране.

Он пояснил, что у компании есть собственный "богатый" опыт вынужденного общения с судовой системой Украины. Это связано с компанией "Фирма Журавлына", бывшим дилером, с которым Scania прекратила сотрудничество из-за того, что его деятельность не соответствовала стандартам ведения бизнеса Scania CV AB и условиям договоров.

Гендиректор "Скания Украина" напомнил, что в ответ представители дилера подали безосновательный иск о взыскании с компании Scania якобы упущенной выгоды и вымышленного долга по уплате сервисного вознаграждения за предоставление дилерских услуг в 2005 - 2017 годах.

При этом "Журавлына" просила суд взыскать со Scania сервисное вознаграждение по ставке, в несколько раз превышающей определенную договором и по контрактам, к заключению которых фирма не имела никакого отношения.

По словам Хокана Йюде, исковые требования о взыскании более 123 млн грн с иностранного инвестора основывались только на самостоятельно составленных компанией таблицах без всякого документального подтверждения.

Однако, проигнорировав все доводы Scania о безосновательности требований и фактическом отсутствии доказательств, судья Хозяйственного суда Киевской области Светлана Чонгова удовлетворила иск в полном объеме – взыскала с дистрибьютора Scania в пользу ООО "Фирма "Журавлына" средства в размере более 123 млн грн. Сейчас представители шведской компании оспаривают это решение в апелляционном суде.

Хокан Йюде подчеркнул, что подобные ситуации неприемлемы и являются "красной карточкой" для других инвесторов, которые предпочитают страны, где их инвестиции и активы защищены.

Напомним, Scania является одним из лидеров европейского автомобилестроения, и одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине. За последние годы компания заплатила в украинских бюджет 97,8 млн евро в виде налогов. Руководство компании инвестировало более 38,8 млн евро в строительство новых сервисных станций. На них получили работу десятки украинских специалистов.

Автор: 

Джерело:  Новое время
авто (4196) суд (3344) Швеція (180) Новини компаній (3459)


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Топ коментарі
+23
Ще одне переможище ВАЗеленського.
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15.01.2021 20:04 Відповісти
+19
"правосуддя" в Україні зашкалює. Плювати тій судді на закони і справедливість, на те, що своїм рішенням вона відлякала інвестора, а другі інвестористо разів подумають, перш ніж інвестувати в цю країну. Очевидно їй пообіцяли долю, вона й прийняла рішення.
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15.01.2021 19:51 Відповісти
+14
Куді поділись зе!лені інвестняні, спитайте хтось у кловуна! Або давайте вже разом питати.
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15.01.2021 19:57 Відповісти
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"правосуддя" в Україні зашкалює. Плювати тій судді на закони і справедливість, на те, що своїм рішенням вона відлякала інвестора, а другі інвестористо разів подумають, перш ніж інвестувати в цю країну. Очевидно їй пообіцяли долю, вона й прийняла рішення.
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15.01.2021 19:51 Відповісти
Куді поділись зе!лені інвестняні, спитайте хтось у кловуна! Або давайте вже разом питати.
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15.01.2021 19:57 Відповісти
УУУУУУУРРРРРРРРРРАААААААААААААА
Шведский производитель автомобилей Scania заявил о сокращении инвестиций в Украине из-за судов - Цензор.НЕТ 7079
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15.01.2021 20:02 Відповісти
А цей тут до чого? Радується, що з України інвестори тікають?
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15.01.2021 20:52 Відповісти
Так, бо ліш би не Порох. При ньому інвестори не тікали. А то що тікають, то шо, плакати тепер?)
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15.01.2021 20:56 Відповісти
ТЫ ПЛОХО РАЗБИРАЕШСЯ В ДАТАХ???? 😆😅🤣😂😝
2005-2017 ГОДА. РЕШАЮЩИЙ 2017 -ЭТО КОНЕЧНО НЕ ПРИ ПОРАЖЕНКЕ ВСЁ ПРОИЗОШЛО. 😆😅🤣😂😝
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17.01.2021 11:07 Відповісти
эта судья переехала из Крыма в 2015.
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15.01.2021 20:02 Відповісти
Ще одне переможище ВАЗеленського.
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15.01.2021 20:04 Відповісти
это просто позор какой-то...
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15.01.2021 20:11 Відповісти
Стыдно сказать но в автомобилестроении мы скатились до 1-2% от рашки. И то я наверное завысил. А самое обидное - большинство этому рады!!!
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15.01.2021 20:15 Відповісти
Та справа навіть не в цьому ...сотні цивільних країн живуть собі без жодного автобудування і не бідують, завоьовувати репутацiю /довiру потрiбно роками а спустити це все в унітаз можно за пару секунд.
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15.01.2021 20:21 Відповісти
В мире 193 страны - какие "сотни" из них живут без автостроения?
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15.01.2021 22:04 Відповісти
Гавновапрос - не сотні - десятки, так піде? І взагалі мессага не про це
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15.01.2021 22:52 Відповісти
А нах шведам цей головняк ??Куча країн третього світу де їх в дупу цілуватимуть, лише приходь
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15.01.2021 20:15 Відповісти
От в студію інформацію хто являється кінцевим беніфіціаром отої Журавлини.. і багато чого проясниться...
І до тих, хто тут приплітає сюди Зеленського... Такі справи в судах тягнуться роками... І крупні компанії тільки в крайньому випадку подають в суд на таких дрібних дистрибютерів, хімічила та Журавлина при Ющі і Янику по дрібному, але напевно та Журавлина з приходом до влади сивочолого гетьмана зовсім розпоясалась,
І в 2017 році терпець Сканії увірвався... І справа потрапила до ручної судді, що знову показує що то протекторат Петруся...
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15.01.2021 20:22 Відповісти
точно. шел 2020 год,а Пэдро все виноват
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15.01.2021 20:45 Відповісти
есть мнение у ответсвенных товарищей, шо Педро и в 2031м будет во всем виноват,
та и вообще всегда, а у клованов подрастет и наконец то достанет до бемолей,
но мелодия будет все та же...
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15.01.2021 21:11 Відповісти
Тролль, не тупи! Не Скания подавала на Журавлыну, а Журавлына на Сканию. И по барабану, кто там акционеры. Речь идет о том, шо при Кловане суды перестали вообще обращать внимания на право. Платишь в суд -получаешь нужное решение. И ложили все судьи на инвестиционных нянь Зеленского. Зеленский сам подал пример наплевательского отношения к законам, чего ж судьям их соблюдать?
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15.01.2021 21:05 Відповісти
В 1017 ГОДУ. ШЁЛ САМЫЙ РАЗГАР ТРИУМФА ОТРЕФОРМИРОВАНЫХ СЫВОЧОЛЫХ СУДіВ 😆😅🤣😂😝😛
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17.01.2021 11:10 Відповісти
Теряюсь в догадках-неужели тебе и за такую топорную работу Подоляка платит? Видать там у вас полны кадровый кризис, ни одного креативного тролля. Только быковать по деццки.
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17.01.2021 11:33 Відповісти
мабуть Ти вже скористався канабісом .який поки що не дозволений в Україні?
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15.01.2021 21:31 Відповісти
Чого ще чекати в білошкірній Гвінеї?
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15.01.2021 20:24 Відповісти
международный арбитраж в помощь. Если не обращаются туда - значит чувствуют свою вину.
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15.01.2021 20:31 Відповісти
Маленька країна.а такі автівки випускає.А тут розповідають казочки за мультики і програмістів.
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15.01.2021 20:31 Відповісти
Зная в какой стране мы живем, могу предположить, что своровать у шведов нельз, у них не принято воровать, то решили урвать нагло, совки, которых взяли на работу шведы, не думают о престиже государства, им надо урвать сегодня.
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15.01.2021 20:37 Відповісти
Кривосудие зеленых скотов..
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15.01.2021 20:37 Відповісти
Первая ассоциация на заголовок:
Так, судами США помогает, какого тут Скания?!...
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15.01.2021 20:52 Відповісти
Нам якiсь сканii не потрбнi бо наш Великий Гетьман на богданi МАЗи збирае. Забирайтесь до кацапiв, бо у нас своiх КрАЗiв i МАЗiв вдосталь.
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15.01.2021 21:30 Відповісти
А нашо нам європейський бізнес.
І Європа та....
Йдіть всі в сраку, як висловився наш президент.
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15.01.2021 21:31 Відповісти
судова реформа ВАЗЕ - в дії. В монотурборежимі
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15.01.2021 21:40 Відповісти
ПОКИ ШО ДІЄ ,,СУДОВА РЕХВОРМА" ОД ПЕТІ СВ'ЯТЕЙШЕГО. 😆😅🤣😂😝
,,ВАЗЕ" ПОКИ ТІЛЬКИ ЛЯКАЄ СУДОВОЮ РЕХВОРМОЮ. 😆😅🤣😂😝
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17.01.2021 11:13 Відповісти
а де ж няня?! зе-п##дор, де ж твоя інвестиційна няня?!
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15.01.2021 21:41 Відповісти
а все почему ?
няни не было, вот
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15.01.2021 21:53 Відповісти
це вже економічний прорив чи ще ні?
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15.01.2021 21:53 Відповісти
Ну и фиг с ними с инвестициями Скании. Бубочка еще год назад договорился об инвестициях из Омана!
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16.01.2021 00:47 Відповісти
ПОРА ПДРОВ КОРРУПЦИОННЫХ ЖИВЬЕМ ЖРАТЬ !!!
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16.01.2021 05:44 Відповісти

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