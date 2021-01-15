Шведский производитель автомобилей Scania заявил о сокращении инвестиций в Украине из-за судов

Крупнейший европейский производителей автомобилей Scania заявил о пересмотре инвестиционных планов в отношении Украины после того, как бывший украинский дилер "Фирма Журавлына" выиграл безосновательный иск о взыскании с компании 123 млн грн упущенной выгоды.

Об том генеральный директор ООО "Скания Украина" Хокан Йюде сообщил изданию Новое время.

По словам топ-менеджера, главная причина, почему Scania не спешит увеличивать инвестиции в Украину, – отсутствие системы правосудия в стране.

Он пояснил, что у компании есть собственный "богатый" опыт вынужденного общения с судовой системой Украины. Это связано с компанией "Фирма Журавлына", бывшим дилером, с которым Scania прекратила сотрудничество из-за того, что его деятельность не соответствовала стандартам ведения бизнеса Scania CV AB и условиям договоров.

Гендиректор "Скания Украина" напомнил, что в ответ представители дилера подали безосновательный иск о взыскании с компании Scania якобы упущенной выгоды и вымышленного долга по уплате сервисного вознаграждения за предоставление дилерских услуг в 2005 - 2017 годах.

При этом "Журавлына" просила суд взыскать со Scania сервисное вознаграждение по ставке, в несколько раз превышающей определенную договором и по контрактам, к заключению которых фирма не имела никакого отношения.

По словам Хокана Йюде, исковые требования о взыскании более 123 млн грн с иностранного инвестора основывались только на самостоятельно составленных компанией таблицах без всякого документального подтверждения.

Однако, проигнорировав все доводы Scania о безосновательности требований и фактическом отсутствии доказательств, судья Хозяйственного суда Киевской области Светлана Чонгова удовлетворила иск в полном объеме – взыскала с дистрибьютора Scania в пользу ООО "Фирма "Журавлына" средства в размере более 123 млн грн. Сейчас представители шведской компании оспаривают это решение в апелляционном суде.

Хокан Йюде подчеркнул, что подобные ситуации неприемлемы и являются "красной карточкой" для других инвесторов, которые предпочитают страны, где их инвестиции и активы защищены.

Напомним, Scania является одним из лидеров европейского автомобилестроения, и одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине. За последние годы компания заплатила в украинских бюджет 97,8 млн евро в виде налогов. Руководство компании инвестировало более 38,8 млн евро в строительство новых сервисных станций. На них получили работу десятки украинских специалистов.